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Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883487126.html
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки - РИА Новости, 11.07.2023
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки
Один человек ранен в результате обстрела города Васильевка в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщили журналистам в оперативных службах... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:32
2023-07-11T12:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 июл - РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела города Васильевка в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщили журналистам в оперативных службах региона. "В 9.39 террористический киевский режим совершил попытку обстрела города Васильевка. Система ПВО сбила вражеский БПЛА. Осколками повреждена газовая труба в частном доме по улице Кравца, загорелся гараж. Возгорание ликвидировано. Кроме того, на улице Морозова обнаружен снаряд. На месте работают оперативные службы. Погибших нет. Один мирный житель получил осколочное ранение", - сказал представитель экстренных служб. Ранее во вторник глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о массированных обстрелах пригородов Токмака и Васильевки.
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883395256.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки

Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 июл - РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела города Васильевка в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщили журналистам в оперативных службах региона.
«
"В 9.39 террористический киевский режим совершил попытку обстрела города Васильевка. Система ПВО сбила вражеский БПЛА. Осколками повреждена газовая труба в частном доме по улице Кравца, загорелся гараж. Возгорание ликвидировано. Кроме того, на улице Морозова обнаружен снаряд. На месте работают оперативные службы. Погибших нет. Один мирный житель получил осколочное ранение", - сказал представитель экстренных служб.
Ранее во вторник глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о массированных обстрелах пригородов Токмака и Васильевки.
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