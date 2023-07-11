https://ria.ru/20230711/obstrel-1883487126.html
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки - РИА Новости, 11.07.2023
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки
Один человек ранен в результате обстрела города Васильевка в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщили журналистам в оперативных службах... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:32
2023-07-11T12:32
2023-07-11T12:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 июл - РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела города Васильевка в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщили журналистам в оперативных службах региона. "В 9.39 террористический киевский режим совершил попытку обстрела города Васильевка. Система ПВО сбила вражеский БПЛА. Осколками повреждена газовая труба в частном доме по улице Кравца, загорелся гараж. Возгорание ликвидировано. Кроме того, на улице Морозова обнаружен снаряд. На месте работают оперативные службы. Погибших нет. Один мирный житель получил осколочное ранение", - сказал представитель экстренных служб. Ранее во вторник глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о массированных обстрелах пригородов Токмака и Васильевки.
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883395256.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области