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Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла с начала недели - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 11.07.2023 (обновлено: 11:27 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883456001.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла с начала недели
Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла с начала недели - РИА Новости, 11.07.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла с начала недели
Украинские военные в понедельник выпустили по Белгородской области 65 различных боеприпасов, это практически столько же, как за два предыдущих дня, сообщил... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:16
2023-07-11T11:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
карабаново
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные в понедельник выпустили по Белгородской области 65 различных боеприпасов, это практически столько же, как за два предыдущих дня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник глава области опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в понедельник. По его данным, были зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов составило 65 штук. Количество боеприпасов в субботу было 45, в воскресенье – 26. Для сравнения, среднее количество боеприпасов за прошлую неделю составляло 100 снарядов в сутки. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел. Пострадавших нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе были зафиксированы обстрелы окраин сел Богун-Городок и Казачье-Рудческое с помощью миномета. Каждое из сел получило по 5 попаданий. В Валуйском городском округе по селу Карабаново было выпущено 16 артиллерийских снарядов, а в поселке Долгое - 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. В Краснояружском районе, по данным губернатора, окраина села Репяховка пострадала от артиллерийского обстрела. Зарегистрированы три прилета. ⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа – 4 минометных снаряда, по хутору Марьино – 2", - отметил глава области, добавив, что ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html
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белгородская область
карабаново
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происшествия, белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Карабаново, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла с начала недели

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 65 снарядов по территории Белгородской области

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные в понедельник выпустили по Белгородской области 65 различных боеприпасов, это практически столько же, как за два предыдущих дня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник глава области опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в понедельник. По его данным, были зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов составило 65 штук. Количество боеприпасов в субботу было 45, в воскресенье – 26. Для сравнения, среднее количество боеприпасов за прошлую неделю составляло 100 снарядов в сутки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел. Пострадавших нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе были зафиксированы обстрелы окраин сел Богун-Городок и Казачье-Рудческое с помощью миномета. Каждое из сел получило по 5 попаданий. В Валуйском городском округе по селу Карабаново было выпущено 16 артиллерийских снарядов, а в поселке Долгое - 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. В Краснояружском районе, по данным губернатора, окраина села Репяховка пострадала от артиллерийского обстрела. Зарегистрированы три прилета.
«
⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа – 4 минометных снаряда, по хутору Марьино – 2", - отметил глава области, добавив, что ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьКарабановоБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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