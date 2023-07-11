Интенсивность обстрелов Белгородской области выросла с начала недели
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 65 снарядов по территории Белгородской области
Воронка от обстрелов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные в понедельник выпустили по Белгородской области 65 различных боеприпасов, это практически столько же, как за два предыдущих дня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник глава области опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в понедельник. По его данным, были зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов составило 65 штук. Количество боеприпасов в субботу было 45, в воскресенье – 26. Для сравнения, среднее количество боеприпасов за прошлую неделю составляло 100 снарядов в сутки.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел. Пострадавших нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе были зафиксированы обстрелы окраин сел Богун-Городок и Казачье-Рудческое с помощью миномета. Каждое из сел получило по 5 попаданий. В Валуйском городском округе по селу Карабаново было выпущено 16 артиллерийских снарядов, а в поселке Долгое - 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. В Краснояружском районе, по данным губернатора, окраина села Репяховка пострадала от артиллерийского обстрела. Зарегистрированы три прилета.
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⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа – 4 минометных снаряда, по хутору Марьино – 2", - отметил глава области, добавив, что ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.