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НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы - РИА Новости, 11.07.2023
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19:32 11.07.2023 (обновлено: 19:50 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/oborona-1883613219.html
НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы
НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы
НАТО будет усиливать противовоздушную оборону Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет, говорится в итоговом заявлении альянса после первого дня... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:32
2023-07-11T19:50
в мире
нато
европа
украина
вильнюс
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО будет усиливать противовоздушную оборону Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет, говорится в итоговом заявлении альянса после первого дня саммита в Вильнюсе."Развертывание союзниками интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе на восточном фланге в ответ на российскую агрессию против Украины, а также учения и тренировки демонстрируют солидарность и решимость союзников... НАТО и союзники продолжают совершенствовать возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны... Мы будем продолжать учитывать все более разнообразные и сложные воздушные и ракетные угрозы - от простых беспилотных летательных аппаратов до сложных гиперзвуковых ракет", - говорится в документе.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230711/nato-1883611220.html
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в мире, нато, европа, украина, вильнюс
В мире, НАТО, Европа, Украина, Вильнюс
НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы

НАТО будет усиливать ПВО Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет

© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО будет усиливать противовоздушную оборону Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет, говорится в итоговом заявлении альянса после первого дня саммита в Вильнюсе.
"Развертывание союзниками интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе на восточном фланге в ответ на российскую агрессию против Украины, а также учения и тренировки демонстрируют солидарность и решимость союзников... НАТО и союзники продолжают совершенствовать возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны... Мы будем продолжать учитывать все более разнообразные и сложные воздушные и ракетные угрозы - от простых беспилотных летательных аппаратов до сложных гиперзвуковых ракет", - говорится в документе.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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