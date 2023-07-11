https://ria.ru/20230711/oborona-1883613219.html

НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы

НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы - РИА Новости, 11.07.2023

НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы

НАТО будет усиливать противовоздушную оборону Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет, говорится в итоговом заявлении альянса после первого дня... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:32

2023-07-11T19:32

2023-07-11T19:50

в мире

нато

европа

украина

вильнюс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883355376_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b1e554bf07b5f91d4ea2dcf5855f17.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО будет усиливать противовоздушную оборону Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет, говорится в итоговом заявлении альянса после первого дня саммита в Вильнюсе."Развертывание союзниками интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе на восточном фланге в ответ на российскую агрессию против Украины, а также учения и тренировки демонстрируют солидарность и решимость союзников... НАТО и союзники продолжают совершенствовать возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны... Мы будем продолжать учитывать все более разнообразные и сложные воздушные и ракетные угрозы - от простых беспилотных летательных аппаратов до сложных гиперзвуковых ракет", - говорится в документе.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230711/nato-1883611220.html

европа

украина

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, европа, украина, вильнюс