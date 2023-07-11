https://ria.ru/20230711/oborona-1883613219.html
НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы
НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы
НАТО будет усиливать противовоздушную оборону Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет, говорится в итоговом заявлении альянса после первого дня... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:32
2023-07-11T19:32
2023-07-11T19:50
в мире
нато
европа
украина
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883355376_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b1e554bf07b5f91d4ea2dcf5855f17.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО будет усиливать противовоздушную оборону Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет, говорится в итоговом заявлении альянса после первого дня саммита в Вильнюсе."Развертывание союзниками интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе на восточном фланге в ответ на российскую агрессию против Украины, а также учения и тренировки демонстрируют солидарность и решимость союзников... НАТО и союзники продолжают совершенствовать возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны... Мы будем продолжать учитывать все более разнообразные и сложные воздушные и ракетные угрозы - от простых беспилотных летательных аппаратов до сложных гиперзвуковых ракет", - говорится в документе.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230711/nato-1883611220.html
европа
украина
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883355376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eefdaae85e73d0cfa0f9784a046fb4e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, европа, украина, вильнюс
В мире, НАТО, Европа, Украина, Вильнюс
НАТО будет усиливать противовоздушную обороны Европы
НАТО будет усиливать ПВО Европы против беспилотников и гиперзвуковых ракет