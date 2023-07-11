https://ria.ru/20230711/oborona-1883595224.html

Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону

Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону - РИА Новости, 11.07.2023

Страны НАТО согласовали цели по инвестициям в оборону

Страны НАТО согласовали новые цели по инвестициям в оборону на уровне минимум 2% ВВП, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:35

2023-07-11T18:35

2023-07-11T18:35

в мире

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Страны НАТО согласовали новые цели по инвестициям в оборону на уровне минимум 2% ВВП, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний. "Мы договорились, что необходимо инвестировать в оборону не менее 2% ВВП", - сказал он.

https://ria.ru/20230711/nato-1883589594.html

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в мире, йенс столтенберг, нато