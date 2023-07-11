В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире
Глава УВКПЧ ООН Тюрк: разжиганию ненависти во всем мире способствуют социальные сети
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Разжигание ненависти любого рода растет повсюду из-за влияния социальных сетей и на фоне международной напряженности, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк.
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"Подпитываемые приливными силами социальных сетей, а также на фоне растущей международной и национальной розни и поляризации, разжигание ненависти любого рода растет повсюду. Это вредно для отдельных лиц и подрывает социальную сплоченность, необходимую для нормального функционирования всех обществ", - сказал он.
Он добавил, что многие общества борются с "милитаризацией" религиозных различий в политических целях.
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"Мы не должны позволять этим торговцам хаосом использовать нас в своих политических целях и использовать их в своих целях – этих провокаторов, которые намеренно ищут способы разделить нас", - призвал глава УВКПЧ.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.