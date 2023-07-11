https://ria.ru/20230711/nenavist-1883576568.html

В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире

В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире - РИА Новости, 11.07.2023

В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире

Разжигание ненависти любого рода растет повсюду из-за влияния социальных сетей и на фоне международной напряженности, заявил во время дебатов в Совете ООН по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:31

2023-07-11T17:31

2023-07-11T17:31

в мире

оон

швеция

стокгольм (город)

ирак

ахмед абуль гейт

лига арабских государств

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ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Разжигание ненависти любого рода растет повсюду из-за влияния социальных сетей и на фоне международной напряженности, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. "Подпитываемые приливными силами социальных сетей, а также на фоне растущей международной и национальной розни и поляризации, разжигание ненависти любого рода растет повсюду. Это вредно для отдельных лиц и подрывает социальную сплоченность, необходимую для нормального функционирования всех обществ", - сказал он. Он добавил, что многие общества борются с "милитаризацией" религиозных различий в политических целях. "Мы не должны позволять этим торговцам хаосом использовать нас в своих политических целях и использовать их в своих целях – этих провокаторов, которые намеренно ищут способы разделить нас", - призвал глава УВКПЧ. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

швеция

стокгольм (город)

ирак

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в мире, оон, швеция, стокгольм (город), ирак, ахмед абуль гейт, лига арабских государств