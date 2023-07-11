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В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире - РИА Новости, 11.07.2023
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17:31 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nenavist-1883576568.html
В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире
В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире - РИА Новости, 11.07.2023
В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире
Разжигание ненависти любого рода растет повсюду из-за влияния социальных сетей и на фоне международной напряженности, заявил во время дебатов в Совете ООН по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:31
2023-07-11T17:31
в мире
оон
швеция
стокгольм (город)
ирак
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
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ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Разжигание ненависти любого рода растет повсюду из-за влияния социальных сетей и на фоне международной напряженности, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. "Подпитываемые приливными силами социальных сетей, а также на фоне растущей международной и национальной розни и поляризации, разжигание ненависти любого рода растет повсюду. Это вредно для отдельных лиц и подрывает социальную сплоченность, необходимую для нормального функционирования всех обществ", - сказал он. Он добавил, что многие общества борются с "милитаризацией" религиозных различий в политических целях. "Мы не должны позволять этим торговцам хаосом использовать нас в своих политических целях и использовать их в своих целях – этих провокаторов, которые намеренно ищут способы разделить нас", - призвал глава УВКПЧ. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
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швеция
стокгольм (город)
ирак
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в мире, оон, швеция, стокгольм (город), ирак, ахмед абуль гейт, лига арабских государств
В мире, ООН, Швеция, Стокгольм (город), Ирак, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств
В ООН назвали причину разжигания ненависти во всем мире

Глава УВКПЧ ООН Тюрк: разжиганию ненависти во всем мире способствуют социальные сети

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости. Разжигание ненависти любого рода растет повсюду из-за влияния социальных сетей и на фоне международной напряженности, заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк.
«
"Подпитываемые приливными силами социальных сетей, а также на фоне растущей международной и национальной розни и поляризации, разжигание ненависти любого рода растет повсюду. Это вредно для отдельных лиц и подрывает социальную сплоченность, необходимую для нормального функционирования всех обществ", - сказал он.
Салван Момика во время акции около мечети в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
29 июня, 22:12
Он добавил, что многие общества борются с "милитаризацией" религиозных различий в политических целях.
«
"Мы не должны позволять этим торговцам хаосом использовать нас в своих политических целях и использовать их в своих целях – этих провокаторов, которые намеренно ищут способы разделить нас", - призвал глава УВКПЧ.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
После сожжения священных книг следующие на очереди — люди
8 июля, 08:00
 
В миреООНШвецияСтокгольм (город)ИракАхмед Абуль ГейтЛига арабских государств
 
 
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