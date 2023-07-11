https://ria.ru/20230711/neft-1883583923.html

Стоимость нефти Brent превысила 79 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent превысила 79 долларов за баррель - РИА Новости, 11.07.2023

Стоимость нефти Brent превысила 79 долларов за баррель

Мировые цены нефть растут примерно на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые со 2 мая превысила 79 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:53

2023-07-11T17:53

2023-07-11T18:19

экономика

цены на нефть

wti (нефть)

brent

китай

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировые цены нефть растут примерно на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые со 2 мая превысила 79 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% - до 79,17 доллара за баррель, выше 79 долларов показатель находится впервые с начала мая. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,3%, до 74,67 доллара."С точки зрения склонности к риску китайские меры важны, но недостаточны, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, и потребуются дополнительные инициативы", - считает Оле Слот Хансен, руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S.Нефтяной рынок отреагировал на позитивные данные из Китая. Ранее центробанк страны продлил программу поддержки сектора недвижимости. Более оптимистичные ожидания по экономике Китая позитивны для прогнозов нефтяного спроса, поскольку КНР является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.Инвесторы также ожидают важные статистические данные, которые будут опубликованы в среду. Так, минтруда США опубликует показатель инфляции в стране. Аналитики ждут, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее. Позднее выйдет еженедельная статистика по запасам нефти в США. Ожидается, что за неделю по 7 июля коммерческие запасы выросли на 0,2 миллиона баррелей после трех недель снижения подряд.

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экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent, китай, сша