https://ria.ru/20230711/nauka-1882418002.html

В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива

В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива - РИА Новости, 11.07.2023

В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива

Экспериментальный стенд для тестирования перспективных видов авиационного топлива создали специалисты Томского политеха. По их словам, разработка позволит... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T03:00

2023-07-11T03:00

2023-07-11T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

томский политехнический университет

самарский университет

россия

томск

топливо

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экспериментальный стенд для тестирования перспективных видов авиационного топлива создали специалисты Томского политеха. По их словам, разработка позволит определять наиболее эффективные составы топлива и режимы работы двигателей. Аналогов установки в России сегодня нет, сообщили в пресс-службе вуза.Сегодня в России, по словам ученых, активно развиваются технологии получения новых видов авиационного топлива как из нефтепродуктов глубокой переработки, так и на основе различных органических отходов – животных жиров, использованных кулинарных жиров, растительных масел, микроводорослей и других.Специалисты лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета разработали экспериментальный стенд для тестирования перспективного и традиционного авиационного топлива, ориентированный на запросы различных исследовательских и производственных центров России."Наш стенд состоит из двух малых копий газотурбинных двигателей различной тяговой силы. Он позволяет комплексно анализировать влияние топлива на рабочие характеристики двигателя в разных режимах работы. Стенд оснащен сенсорами температуры, давления, расхода жидкости, тяговой силы, концентрации антропогенных выбросов, интенсивности шума и вибрации", – объяснил руководитель проекта, заведующий лабораторией тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.Показатели датчиков доступны оператору в режиме реального времени, что позволяет в динамике оценивать состояние двигателя при работе в разных режимах и на разном топливе. Площадок, которые предоставляют такие испытательные возможности, в России немного, а прямые аналоги новой комбинированной установки отсутствуют, отметили в вузе."Наш стенд позволяет проводить полный анализ эксплуатационных свойств топлива, а также сравнительные комплексные испытания топлива по характеристикам горения. Сейчас мы осуществляем пусконаладочные работы и уже проводим первые эксперименты", – рассказал инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Дмитрий Антонов.В перспективе исследователи Томского политеха планируют разработать цифровые двойники новых установок, чтобы облегчить отечественным разработчикам топлива доступ к испытаниям."С помощью нейросети мы будем создавать рекомендации по выбору компонентного состава топлива, технологий его синтеза и режимам использования для достижения повышенных экологических, экономических, энергетических и эксплуатационных характеристик", – отметил Стрижак.Работу осуществляет коллектив исследователей из студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Томского политеха в сотрудничестве со специалистами Центрального института авиационного моторостроения и Самарского университета.Исследования проводятся при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221101/tpu-1828110141.html

https://ria.ru/20230705/nauka-1882087576.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, томский политехнический университет, самарский университет, россия, томск, топливо