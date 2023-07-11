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В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива - РИА Новости, 11.07.2023
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Наука
 
03:00 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nauka-1882418002.html
В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива
В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива - РИА Новости, 11.07.2023
В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива
Экспериментальный стенд для тестирования перспективных видов авиационного топлива создали специалисты Томского политеха. По их словам, разработка позволит... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:00
2023-07-11T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
томский политехнический университет
самарский университет
россия
томск
топливо
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экспериментальный стенд для тестирования перспективных видов авиационного топлива создали специалисты Томского политеха. По их словам, разработка позволит определять наиболее эффективные составы топлива и режимы работы двигателей. Аналогов установки в России сегодня нет, сообщили в пресс-службе вуза.Сегодня в России, по словам ученых, активно развиваются технологии получения новых видов авиационного топлива как из нефтепродуктов глубокой переработки, так и на основе различных органических отходов – животных жиров, использованных кулинарных жиров, растительных масел, микроводорослей и других.Специалисты лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета разработали экспериментальный стенд для тестирования перспективного и традиционного авиационного топлива, ориентированный на запросы различных исследовательских и производственных центров России.&quot;Наш стенд состоит из двух малых копий газотурбинных двигателей различной тяговой силы. Он позволяет комплексно анализировать влияние топлива на рабочие характеристики двигателя в разных режимах работы. Стенд оснащен сенсорами температуры, давления, расхода жидкости, тяговой силы, концентрации антропогенных выбросов, интенсивности шума и вибрации&quot;, – объяснил руководитель проекта, заведующий лабораторией тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.Показатели датчиков доступны оператору в режиме реального времени, что позволяет в динамике оценивать состояние двигателя при работе в разных режимах и на разном топливе. Площадок, которые предоставляют такие испытательные возможности, в России немного, а прямые аналоги новой комбинированной установки отсутствуют, отметили в вузе."Наш стенд позволяет проводить полный анализ эксплуатационных свойств топлива, а также сравнительные комплексные испытания топлива по характеристикам горения. Сейчас мы осуществляем пусконаладочные работы и уже проводим первые эксперименты", – рассказал инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Дмитрий Антонов.В перспективе исследователи Томского политеха планируют разработать цифровые двойники новых установок, чтобы облегчить отечественным разработчикам топлива доступ к испытаниям."С помощью нейросети мы будем создавать рекомендации по выбору компонентного состава топлива, технологий его синтеза и режимам использования для достижения повышенных экологических, экономических, энергетических и эксплуатационных характеристик", – отметил Стрижак.Работу осуществляет коллектив исследователей из студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Томского политеха в сотрудничестве со специалистами Центрального института авиационного моторостроения и Самарского университета.Исследования проводятся при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".
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навигатор абитуриента, университетская наука, томский политехнический университет, самарский университет, россия, томск, топливо
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Томский политехнический университет, Самарский университет, Россия, Томск, Топливо

В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива

© iStock.com / SavushkinЗаправка самолета топливом
Заправка самолета топливом - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© iStock.com / Savushkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экспериментальный стенд для тестирования перспективных видов авиационного топлива создали специалисты Томского политеха. По их словам, разработка позволит определять наиболее эффективные составы топлива и режимы работы двигателей. Аналогов установки в России сегодня нет, сообщили в пресс-службе вуза.
Сегодня в России, по словам ученых, активно развиваются технологии получения новых видов авиационного топлива как из нефтепродуктов глубокой переработки, так и на основе различных органических отходов – животных жиров, использованных кулинарных жиров, растительных масел, микроводорослей и других.
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
В России создают экологичное авиационное топливо
1 ноября 2022, 07:00
Специалисты лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета разработали экспериментальный стенд для тестирования перспективного и традиционного авиационного топлива, ориентированный на запросы различных исследовательских и производственных центров России.
«

"Наш стенд состоит из двух малых копий газотурбинных двигателей различной тяговой силы. Он позволяет комплексно анализировать влияние топлива на рабочие характеристики двигателя в разных режимах работы. Стенд оснащен сенсорами температуры, давления, расхода жидкости, тяговой силы, концентрации антропогенных выбросов, интенсивности шума и вибрации", – объяснил руководитель проекта, заведующий лабораторией тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.

© Фото : Пресс-служба ТПУ

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

© Фото : Пресс-служба ТПУ
1 из 3
© Фото : Пресс-служба ТПУ

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

© Фото : Пресс-служба ТПУ
2 из 3
© Фото : Пресс-служба ТПУ

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

© Фото : Пресс-служба ТПУ
3 из 3

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

© Фото : Пресс-служба ТПУ
1 из 3

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

© Фото : Пресс-служба ТПУ
2 из 3

Ход экспериментов с использованием нового авиатоплива на экспериментальном стенде, разработанном в Томском политехе.

© Фото : Пресс-служба ТПУ
3 из 3
Показатели датчиков доступны оператору в режиме реального времени, что позволяет в динамике оценивать состояние двигателя при работе в разных режимах и на разном топливе. Площадок, которые предоставляют такие испытательные возможности, в России немного, а прямые аналоги новой комбинированной установки отсутствуют, отметили в вузе.
"Наш стенд позволяет проводить полный анализ эксплуатационных свойств топлива, а также сравнительные комплексные испытания топлива по характеристикам горения. Сейчас мы осуществляем пусконаладочные работы и уже проводим первые эксперименты", – рассказал инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Дмитрий Антонов.
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В перспективе исследователи Томского политеха планируют разработать цифровые двойники новых установок, чтобы облегчить отечественным разработчикам топлива доступ к испытаниям.
"С помощью нейросети мы будем создавать рекомендации по выбору компонентного состава топлива, технологий его синтеза и режимам использования для достижения повышенных экологических, экономических, энергетических и эксплуатационных характеристик", – отметил Стрижак.
Работу осуществляет коллектив исследователей из студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Томского политеха в сотрудничестве со специалистами Центрального института авиационного моторостроения и Самарского университета.
Исследования проводятся при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаТомский политехнический университетСамарский университетРоссияТомскТопливо
 
 
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