https://ria.ru/20230711/natsvalyuty-1883584272.html

Россия прорабатывает вопрос о переходе на нацвалюты в расчетах с АСЕАН

Россия прорабатывает вопрос о переходе на нацвалюты в расчетах с АСЕАН - РИА Новости, 11.07.2023

Россия прорабатывает вопрос о переходе на нацвалюты в расчетах с АСЕАН

Россия прорабатывает вопрос о запуске консультаций по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах со странами АСЕАН, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:54

2023-07-11T17:54

2023-07-11T17:54

россия

в мире

ассоциация государств юго-восточной азии

экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос о запуске консультаций по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах со странами АСЕАН, заявили в МИД России. В российском дипведомстве отметили, что односторонние санкции Запада оказали негативное влияние на показатели экономических связей России с АСЕАН, по итогам прошлого года товарооборот снизился на 4,4%. "В интересах выправления ситуации прорабатывается вопрос о запуске консультаций по внедрению национальных валют во взаимные расчеты", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В МИД указали, что главы внешнеполитических ведомств России и стран АСЕАН 13 июля обсудят углубление взаимодействия в политической, торгово-экономической и социально-культурной сферах. "Особое внимание планируется уделить вопросам обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", – подчеркнули в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20230704/shos-1882141480.html

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россия, в мире, ассоциация государств юго-восточной азии, экономика