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На Украине национализировали активы российских бизнесменов - РИА Новости, 11.07.2023
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10:49 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/natsionalizatsiya-1883447641.html
На Украине национализировали активы российских бизнесменов
На Украине национализировали активы российских бизнесменов - РИА Новости, 11.07.2023
На Украине национализировали активы российских бизнесменов
Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило в телеграм-канале о национализации активов российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:49
2023-07-11T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олег дерипаска
игорь ротенберг
евгений гинер
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило в телеграм-канале о национализации активов российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера. "По материалам ГБР высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев" - говорится в сообщении госбюро расследований Украины. Отмечается, что в государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских бизнесменов. По информации ведомства, национализированы активы "Глуховский карьер кварцитов", "Николаевский глиноземный завод", ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью более 350 миллионов долларов, 88,89% акций акционерного общества "Первый инвестиционный банк". Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур: братья Аркадий и Игорь Ротенберги (так в заявлении ведомства. — Прим. ред.), Олег Дерипаска, Евгений Гинер, говорится в сообщении. Также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% "Авангард-Виларти". В ведомстве отметили, что также среди владельцев других национализированных активов россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько. "Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения", - добавили в ГБР. В феврале заместитель министра юстиций Украины Ирина Мудрая сообщила, что минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов Дерипаски. Затем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230527/aktivy-1874582876.html
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в мире, украина, олег дерипаска, игорь ротенберг, евгений гинер, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Евгений Гинер, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине национализировали активы российских бизнесменов

ГБР Украины заявило о национализации активов Дерипаски, Гинера и отца и сына Ротенбергов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило в телеграм-канале о национализации активов российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера.
"По материалам ГБР высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев" - говорится в сообщении госбюро расследований Украины. Отмечается, что в государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских бизнесменов.
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По информации ведомства, национализированы активы "Глуховский карьер кварцитов", "Николаевский глиноземный завод", ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью более 350 миллионов долларов, 88,89% акций акционерного общества "Первый инвестиционный банк".
Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур: братья Аркадий и Игорь Ротенберги (так в заявлении ведомства. — Прим. ред.), Олег Дерипаска, Евгений Гинер, говорится в сообщении. Также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% "Авангард-Виларти". В ведомстве отметили, что также среди владельцев других национализированных активов россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
"Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения", - добавили в ГБР.
В феврале заместитель министра юстиций Украины Ирина Мудрая сообщила, что минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов Дерипаски. Затем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлег ДерипаскаИгорь РотенбергЕвгений ГинерРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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