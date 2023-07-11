На Украине национализировали активы российских бизнесменов
ГБР Украины заявило о национализации активов Дерипаски, Гинера и отца и сына Ротенбергов
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило в телеграм-канале о национализации активов российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера.
"По материалам ГБР высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев" - говорится в сообщении госбюро расследований Украины. Отмечается, что в государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских бизнесменов.
По информации ведомства, национализированы активы "Глуховский карьер кварцитов", "Николаевский глиноземный завод", ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью более 350 миллионов долларов, 88,89% акций акционерного общества "Первый инвестиционный банк".
Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур: братья Аркадий и Игорь Ротенберги (так в заявлении ведомства. — Прим. ред.), Олег Дерипаска, Евгений Гинер, говорится в сообщении. Также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% "Авангард-Виларти". В ведомстве отметили, что также среди владельцев других национализированных активов россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
"Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения", - добавили в ГБР.
В феврале заместитель министра юстиций Украины Ирина Мудрая сообщила, что минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов Дерипаски. Затем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.