https://ria.ru/20230711/natsionalizatsiya-1883447641.html

На Украине национализировали активы российских бизнесменов

На Украине национализировали активы российских бизнесменов - РИА Новости, 11.07.2023

На Украине национализировали активы российских бизнесменов

Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило в телеграм-канале о национализации активов российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:49

2023-07-11T10:49

2023-07-11T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олег дерипаска

игорь ротенберг

евгений гинер

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило в телеграм-канале о национализации активов российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера. "По материалам ГБР высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев" - говорится в сообщении госбюро расследований Украины. Отмечается, что в государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских бизнесменов. По информации ведомства, национализированы активы "Глуховский карьер кварцитов", "Николаевский глиноземный завод", ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью более 350 миллионов долларов, 88,89% акций акционерного общества "Первый инвестиционный банк". Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур: братья Аркадий и Игорь Ротенберги (так в заявлении ведомства. — Прим. ред.), Олег Дерипаска, Евгений Гинер, говорится в сообщении. Также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% "Авангард-Виларти". В ведомстве отметили, что также среди владельцев других национализированных активов россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько. "Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения", - добавили в ГБР. В феврале заместитель министра юстиций Украины Ирина Мудрая сообщила, что минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов Дерипаски. Затем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230527/aktivy-1874582876.html

https://ria.ru/20230406/posolstvo-1863594658.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, олег дерипаска, игорь ротенберг, евгений гинер, россия, ситуация в днр и лнр