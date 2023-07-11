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НАТО заявила, что предпримет шаги по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 11.07.2023
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19:21 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883611220.html
НАТО заявила, что предпримет шаги по ядерному сдерживанию
НАТО заявила, что предпримет шаги по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО заявила, что предпримет шаги по ядерному сдерживанию
НАТО предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию, включая модернизацию ядерных возможностей, говорится в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:21
2023-07-11T19:21
в мире
вильнюс
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию, включая модернизацию ядерных возможностей, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита альянса в Вильнюсе. "НАТО предпримет все необходимые шаги для обеспечения доверия к миссии ядерного сдерживания, ее эффективности, надежности и безопасности. Это включает в себя продолжение модернизации ядерных возможностей НАТО и обновление планирования с целью повышения гибкости и адаптивности ядерных сил Североатлантического союза при постоянном осуществлении жесткого политического контроля", - говорится в документе. Как отмечается в заявлении, НАТО подтверждает необходимость обеспечения "максимально широкого участия заинтересованных союзников в механизмах распределения ядерного бремени НАТО, чтобы продемонстрировать единство и решимость" альянса.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, вильнюс, нато
В мире, Вильнюс, НАТО
НАТО заявила, что предпримет шаги по ядерному сдерживанию

Страны НАТО заявили, что предпримут шаги по миссии ядерного сдерживания

© AP Photo / Paul EllisСаммит НАТО в Вильнюсе
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Саммит НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию, включая модернизацию ядерных возможностей, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита альянса в Вильнюсе.
"НАТО предпримет все необходимые шаги для обеспечения доверия к миссии ядерного сдерживания, ее эффективности, надежности и безопасности. Это включает в себя продолжение модернизации ядерных возможностей НАТО и обновление планирования с целью повышения гибкости и адаптивности ядерных сил Североатлантического союза при постоянном осуществлении жесткого политического контроля", - говорится в документе.
Как отмечается в заявлении, НАТО подтверждает необходимость обеспечения "максимально широкого участия заинтересованных союзников в механизмах распределения ядерного бремени НАТО, чтобы продемонстрировать единство и решимость" альянса.
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