https://ria.ru/20230711/nato-1883606831.html

В НАТО оценили перспективы применения ядерного оружия

В НАТО оценили перспективы применения ядерного оружия - РИА Новости, 11.07.2023

В НАТО оценили перспективы применения ядерного оружия

Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, "крайне маловероятны", говорится в коммюнике саммита в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:05

2023-07-11T19:05

2023-07-11T19:19

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, "крайне маловероятны", говорится в коммюнике саммита в Вильнюсе."Обстоятельства, при которых НАТО, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны", - указано в документе.Страны НАТО согласовали меры по укреплению способности быстро усилить союзника, которому угрожает опасность, договорились создать новые силы реагирования для оперативного ответа на кризисы и об учениях, сосредоточенных на ядерном измерении потенциального конфликта, также говорится в заявлении саммита альянса."Мы индивидуально и совместно обеспечим весь спектр сил и возможностей, планов, ресурсов и инфраструктуры, необходимых для защиты и сдерживания, в том числе для высокоинтенсивных многосторонних боевых действий против обладающих ядерным оружием соперников. В связи с этим мы усилим тренировки и учения по конвенциональному и, для заинтересованных сторон, ядерному измерению кризиса или конфликта", - говорится в опубликованном заявлении.Страны-участницы также "согласовали меры по укреплению передовой обороны и способности быстро усилить союзника, которому угрожает опасность", заявлено в документе. Кроме того, члены альянса создадут "многонациональные и многопрофильные Силы реагирования союзников, которые обеспечат больше возможностей для скорого ответа на кризисы и угрозы по всем направлениям", - написано в заявлении.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

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в мире, нато, вильнюс, украина, киев