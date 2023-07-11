https://ria.ru/20230711/nato-1883584880.html

СМИ: в НАТО согласовали формулировки в декларации по пути Украины в альянс

СМИ: в НАТО согласовали формулировки в декларации по пути Украины в альянс - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: в НАТО согласовали формулировки в декларации по пути Украины в альянс

Члены НАТО согласовали формулировки в декларации по вопросу пути Украины к вступлению в НАТО, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:55

2023-07-11T17:55

2023-07-11T18:05

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украина

киев

вильнюс

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Члены НАТО согласовали формулировки в декларации по вопросу пути Украины к вступлению в НАТО, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Союзники по НАТО согласовали формулировки декларации по пути Украины к членству в НАТО", - говорится в сообщении агентства.Ранее Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883550872.html

украина

киев

вильнюс

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нато, в мире, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский