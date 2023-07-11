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Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР - РИА Новости, 11.07.2023
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10:31 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883442998.html
Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР
Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР - РИА Новости, 11.07.2023
Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР
Попытки НАТО усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, играть глобальную роль нацелены на поддержку интересов США по противодействию Китаю,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:31
2023-07-11T10:31
в мире
китай
россия
япония
александр токовинин
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Попытки НАТО усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, играть глобальную роль нацелены на поддержку интересов США по противодействию Китаю, других задач Вашингтона в различных регионах, считает посол РФ в Бельгии, одновременно обеспечивающий контакты НАТО с Москвой, Александр Токовинин. Российский дипломат, через которого при необходимости должны осуществляться контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, комментировал по просьбе РИА Новости саммит альянса в Вильнюсе. "Альянсом официально заявлено, что его безопасность неразрывно связана с другими регионами планеты, включая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)… Предпринимаются попытки усиления взаимодействия альянса со странами АТР с целью создания подпорки американским усилиям по противодействию влиянию Китая", - сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, такому подходу соответствует приглашение на саммит в Вильнюсе четырех азиатских государств: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. "Это призвано подчеркнуть интерес НАТО к распространению своего влияния в этом регионе", - пояснил Токовинин. Отношения стран Запада с Китаем ухудшились в последние годы из-за роста напряженности вокруг Тайваня и сохранения российско-китайского партнерства в условиях давления западных стран на Россию в связи с военной операцией на Украине. В мае официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил обеспокоенность в связи с планами НАТО открыть офис в Японии, отметив, что альянс вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и провоцирует блоковую конфронтацию, несмотря на заверения в том, что АТР не входит в географические рамки организации. Ранее он также отмечал, что китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, где в 1999 году натовским бомбовым ударом было задето посольство КНР в Белграде.
https://ria.ru/20230711/nato-1883374940.html
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в мире, китай, россия, япония, александр токовинин, нато, атр
В мире, Китай, Россия, Япония, Александр Токовинин, НАТО, АТР
Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР

Посол России в Бельгии Токовинин: НАТО пытается играть глобальную роль в интересах США

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Попытки НАТО усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, играть глобальную роль нацелены на поддержку интересов США по противодействию Китаю, других задач Вашингтона в различных регионах, считает посол РФ в Бельгии, одновременно обеспечивающий контакты НАТО с Москвой, Александр Токовинин.
Российский дипломат, через которого при необходимости должны осуществляться контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, комментировал по просьбе РИА Новости саммит альянса в Вильнюсе.
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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"Альянсом официально заявлено, что его безопасность неразрывно связана с другими регионами планеты, включая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)… Предпринимаются попытки усиления взаимодействия альянса со странами АТР с целью создания подпорки американским усилиям по противодействию влиянию Китая", - сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, такому подходу соответствует приглашение на саммит в Вильнюсе четырех азиатских государств: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. "Это призвано подчеркнуть интерес НАТО к распространению своего влияния в этом регионе", - пояснил Токовинин.
Отношения стран Запада с Китаем ухудшились в последние годы из-за роста напряженности вокруг Тайваня и сохранения российско-китайского партнерства в условиях давления западных стран на Россию в связи с военной операцией на Украине.
В мае официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил обеспокоенность в связи с планами НАТО открыть офис в Японии, отметив, что альянс вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и провоцирует блоковую конфронтацию, несмотря на заверения в том, что АТР не входит в географические рамки организации. Ранее он также отмечал, что китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, где в 1999 году натовским бомбовым ударом было задето посольство КНР в Белграде.
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