Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР
Посол России в Бельгии Токовинин: НАТО пытается играть глобальную роль в интересах США
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Попытки НАТО усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, играть глобальную роль нацелены на поддержку интересов США по противодействию Китаю, других задач Вашингтона в различных регионах, считает посол РФ в Бельгии, одновременно обеспечивающий контакты НАТО с Москвой, Александр Токовинин.
Российский дипломат, через которого при необходимости должны осуществляться контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, комментировал по просьбе РИА Новости саммит альянса в Вильнюсе.
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"Альянсом официально заявлено, что его безопасность неразрывно связана с другими регионами планеты, включая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)… Предпринимаются попытки усиления взаимодействия альянса со странами АТР с целью создания подпорки американским усилиям по противодействию влиянию Китая", - сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, такому подходу соответствует приглашение на саммит в Вильнюсе четырех азиатских государств: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. "Это призвано подчеркнуть интерес НАТО к распространению своего влияния в этом регионе", - пояснил Токовинин.
В мае официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил обеспокоенность в связи с планами НАТО открыть офис в Японии, отметив, что альянс вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и провоцирует блоковую конфронтацию, несмотря на заверения в том, что АТР не входит в географические рамки организации. Ранее он также отмечал, что китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, где в 1999 году натовским бомбовым ударом было задето посольство КНР в Белграде.