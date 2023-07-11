https://ria.ru/20230711/nato-1883442998.html

Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР

Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР - РИА Новости, 11.07.2023

Посол России в Бельгии объяснил интерес НАТО к АТР

Попытки НАТО усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, играть глобальную роль нацелены на поддержку интересов США по противодействию Китаю,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:31

2023-07-11T10:31

2023-07-11T10:31

в мире

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россия

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александр токовинин

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Попытки НАТО усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, играть глобальную роль нацелены на поддержку интересов США по противодействию Китаю, других задач Вашингтона в различных регионах, считает посол РФ в Бельгии, одновременно обеспечивающий контакты НАТО с Москвой, Александр Токовинин. Российский дипломат, через которого при необходимости должны осуществляться контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, комментировал по просьбе РИА Новости саммит альянса в Вильнюсе. "Альянсом официально заявлено, что его безопасность неразрывно связана с другими регионами планеты, включая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)… Предпринимаются попытки усиления взаимодействия альянса со странами АТР с целью создания подпорки американским усилиям по противодействию влиянию Китая", - сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, такому подходу соответствует приглашение на саммит в Вильнюсе четырех азиатских государств: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. "Это призвано подчеркнуть интерес НАТО к распространению своего влияния в этом регионе", - пояснил Токовинин. Отношения стран Запада с Китаем ухудшились в последние годы из-за роста напряженности вокруг Тайваня и сохранения российско-китайского партнерства в условиях давления западных стран на Россию в связи с военной операцией на Украине. В мае официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил обеспокоенность в связи с планами НАТО открыть офис в Японии, отметив, что альянс вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и провоцирует блоковую конфронтацию, несмотря на заверения в том, что АТР не входит в географические рамки организации. Ранее он также отмечал, что китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, где в 1999 году натовским бомбовым ударом было задето посольство КНР в Белграде.

https://ria.ru/20230711/nato-1883374940.html

https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, япония, александр токовинин, нато, атр