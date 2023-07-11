https://ria.ru/20230711/nato-1883432016.html

Посол России в Бельгии прокомментировал новые планы обороны НАТО

Посол России в Бельгии прокомментировал новые планы обороны НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Посол России в Бельгии прокомментировал новые планы обороны НАТО

Новые региональные планы обороны НАТО, которые планируется утвердить на саммите 11-12 июля в Вильнюсе, на многие годы вперед закрепят конфронтационную линию... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:16

2023-07-11T09:16

2023-07-11T09:43

в мире

россия

бельгия

александр токовинин

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883360671_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_21d4319d0776d9a4207e95441d9fab8d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Новые региональные планы обороны НАТО, которые планируется утвердить на саммите 11-12 июля в Вильнюсе, на многие годы вперед закрепят конфронтационную линию альянса по отношению к России, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин. Российский дипломат, отвечающий в настоящее время за контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, поделился рассуждениями о предстоящем саммите НАТО. "Эти шаги подрывают безопасность в Европе, в Евроатлантике, усиливают опасность текущей ситуации. Это подтверждение конфронтационной линии, причем ее пытаются закрепить на многие годы вперед в соответствии со стратегической концепцией НАТО, принятой в прошлом году в Мадриде, где Россия была определена как главная и самая непосредственная угроза безопасности членов блока", - сказал он. Токовинин подчеркнул, что "такие решения идут в русле взвинчивания конфронтации, повышают опасность прямого столкновения России с членами блока с вытекающими отсюда последствиями". По его словам, на конфронтацию нацелена и общая "тенденция милитаризации европейского пространства к западу от границ России". "Осуществляется она активно, ее компонентами являются и требования о повышении оборонных расходов", - указал российский посол РФ. Он отметил, что "все это - тот же курс на милитаризацию и долгосрочную конфронтацию с Россией за счет естественных интересов самих европейских государств". "Для всех это очевидно, но тем не менее продиктованная Вашингтоном политика обслуживается членами блока", - заключил Токовинин. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: "терроризмом и Россией". По его словам, на севере оборонный план охватит Атлантику и европейскую Арктику. Центральный регион охватывает Балтику и Центральную Европу. Южный план предназначен для Средиземноморского и Черноморского регионов. Как утверждает Столтенберг, для реализации этих планов НАТО союзники должны держать в высокой готовности 300 тысяч военных, включая значительный потенциал военно-воздушных и военно-морских сил. По данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае якобы "нападения со стороны России". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечают втягивание Западом Киева в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия с 1 ноября 2021 года приостановила работу российского представительства при НАТО в ответ на лишение аккредитации половины его сотрудников. После этого в Москве заявили, что срочные контакты с Североатлантическим альянсом при необходимости будут осуществляться через посла РФ в Бельгии. Как отметил в интервью РИА Новости сам Токовнин, контакты между НАТО и Россией в настоящее время не осуществляются, однако канал связи на случай необходимости остается открытым.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230711/stsenariy-1883388494.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

россия

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, бельгия, александр токовинин, йенс столтенберг, нато