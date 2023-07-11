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Посол в Бельгии рассказал, что значит продление полномочий генсека НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883427285.html
Посол в Бельгии рассказал, что значит продление полномочий генсека НАТО
Посол в Бельгии рассказал, что значит продление полномочий генсека НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Посол в Бельгии рассказал, что значит продление полномочий генсека НАТО
Стремление НАТО на саммите в Вильнюсе продемонстрировать единство не соответствует реальному положению дел, поскольку в альянсе члены не могут согласовать даже... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:42
2023-07-11T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
нато
александр токовинин
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Стремление НАТО на саммите в Вильнюсе продемонстрировать единство не соответствует реальному положению дел, поскольку в альянсе члены не могут согласовать даже такой технический по сути вопрос, как назначение преемника генсека Йенса Столтенберга, считает чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин. Российский дипломат, через которого при необходимости должны осуществляться контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, прокомментировал РИА Новости стартующий во вторник в Вильнюсе саммит альянса. "Очевидна попытка с помощью саммита в Вильнюсе продемонстрировать картинку абсолютного единства натовских союзников, которая, естественно, в действительности не соответствует, поскольку разброд и разногласия в их рядах сохраняются… Одним из практических их проявлений стала неспособность стран НАТО согласовать кандидатуру преемника генерального секретаря Столтенберга, в результате чего он остается еще на год", - сказал он. По словам Токовинина, разногласия порождает, в частности, и "стремление ряда наиболее оголтелых членов НАТО, прежде всего стран Прибалтики и Польши, навязать экстремистскую антироссийскую повестку остальным членам, что встречает определенное сопротивление, поскольку выходит за рамки уважения даже минимальных долгосрочных интересов европейских государств". "Есть достаточно большое количество других вопросов, которые они (члены НАТО - ред.) стараются на публике заметать под ковер, но всем понятно, что чем дальше они будут следовать диктуемой из-за океана повестке дня, тем сильнее будет зазор между реальностью и продвижением таких иллюзорных целей, как "нанесение стратегического поражения России", - заключил собеседник агентства. Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, александр токовинин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Александр Токовинин
Посол в Бельгии рассказал, что значит продление полномочий генсека НАТО

Посол Токовинин: продление полномочий Столтенберга говорит об отсутствии единства в НАТО

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Стремление НАТО на саммите в Вильнюсе продемонстрировать единство не соответствует реальному положению дел, поскольку в альянсе члены не могут согласовать даже такой технический по сути вопрос, как назначение преемника генсека Йенса Столтенберга, считает чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин.
Российский дипломат, через которого при необходимости должны осуществляться контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, прокомментировал РИА Новости стартующий во вторник в Вильнюсе саммит альянса.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Америка разрешила генсеку НАТО остаться мужчиной. Главное — быть русофобом
26 июня, 08:00
"Очевидна попытка с помощью саммита в Вильнюсе продемонстрировать картинку абсолютного единства натовских союзников, которая, естественно, в действительности не соответствует, поскольку разброд и разногласия в их рядах сохраняются… Одним из практических их проявлений стала неспособность стран НАТО согласовать кандидатуру преемника генерального секретаря Столтенберга, в результате чего он остается еще на год", - сказал он.
По словам Токовинина, разногласия порождает, в частности, и "стремление ряда наиболее оголтелых членов НАТО, прежде всего стран Прибалтики и Польши, навязать экстремистскую антироссийскую повестку остальным членам, что встречает определенное сопротивление, поскольку выходит за рамки уважения даже минимальных долгосрочных интересов европейских государств".
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться
7 июля, 08:00
"Есть достаточно большое количество других вопросов, которые они (члены НАТО - ред.) стараются на публике заметать под ковер, но всем понятно, что чем дальше они будут следовать диктуемой из-за океана повестке дня, тем сильнее будет зазор между реальностью и продвижением таких иллюзорных целей, как "нанесение стратегического поражения России", - заключил собеседник агентства.
Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергНАТОАлександр Токовинин
 
 
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