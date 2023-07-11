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В Калужской области нашли второго напавшего на мужчину из-за цвета волос

В Калужской области нашли второго напавшего на мужчину из-за цвета волос - РИА Новости, 11.07.2023

В Калужской области нашли второго напавшего на мужчину из-за цвета волос

Второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос в подмосковной Электростали задержали в Калужской области, сообщает пресс-центр МВД РФ. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:06

2023-07-11T07:06

2023-07-11T07:06

происшествия

калужская область

россия

электросталь

ирина волк

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос в подмосковной Электростали задержали в Калужской области, сообщает пресс-центр МВД РФ. "В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк. В понедельник прокуратура Московской области возбудила уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью после того, как в подмосковной Электростали двое мужчин сняли скальп с молодого человека из-за цвета волос. В подмосковном главке МВД уточняли, что полицейские задержали одного из двоих подозреваемых. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения.

https://ria.ru/20230711/delo-1883420845.html

калужская область

россия

электросталь

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происшествия, калужская область, россия, электросталь, ирина волк