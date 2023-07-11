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Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году - РИА Новости, 11.07.2023
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05:15 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nalog-1883419614.html
Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году
Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году - РИА Новости, 11.07.2023
Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году
Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году на фоне налоговых долгов компаний перед государством, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:15
2023-07-11T05:15
экономика
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году на фоне налоговых долгов компаний перед государством, пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год, с которым она ознакомилась. "По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей, отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022-й. Показатель увеличился на 545 миллиардов рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года, сказано в документе", - пишет газета. В заключении комитета, с которым ознакомилось издание, отмечается, что задолженность возрастает по НДС из-за задержки уплаты налогов отдельными компаниями, из-за доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, по неуплате текущих платежей юридическими лицами и платежей за использование природных ресурсов, особенно в части НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть. Кроме того, документ указывает на увеличение неоплаты налогов в рамках специальных режимов, акцизов, местных налогов и сборов. "В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе", - цитирует газета заключение думского комитета. Издание направило запрос в ФНС.
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экономика, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году

"Известия": российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМонеты и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году на фоне налоговых долгов компаний перед государством, пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год, с которым она ознакомилась.
«
"По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей, отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022-й. Показатель увеличился на 545 миллиардов рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года, сказано в документе", - пишет газета.
В заключении комитета, с которым ознакомилось издание, отмечается, что задолженность возрастает по НДС из-за задержки уплаты налогов отдельными компаниями, из-за доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, по неуплате текущих платежей юридическими лицами и платежей за использование природных ресурсов, особенно в части НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть. Кроме того, документ указывает на увеличение неоплаты налогов в рамках специальных режимов, акцизов, местных налогов и сборов.
"В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе", - цитирует газета заключение думского комитета.
Издание направило запрос в ФНС.
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ЭкономикаГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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