https://ria.ru/20230711/nalog-1883419614.html

Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году

Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году - РИА Новости, 11.07.2023

Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году

Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году на фоне налоговых долгов компаний перед государством, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T05:15

2023-07-11T05:15

2023-07-11T05:15

экономика

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году на фоне налоговых долгов компаний перед государством, пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год, с которым она ознакомилась. "По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей, отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022-й. Показатель увеличился на 545 миллиардов рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года, сказано в документе", - пишет газета. В заключении комитета, с которым ознакомилось издание, отмечается, что задолженность возрастает по НДС из-за задержки уплаты налогов отдельными компаниями, из-за доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, по неуплате текущих платежей юридическими лицами и платежей за использование природных ресурсов, особенно в части НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть. Кроме того, документ указывает на увеличение неоплаты налогов в рамках специальных режимов, акцизов, местных налогов и сборов. "В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе", - цитирует газета заключение думского комитета. Издание направило запрос в ФНС.

https://ria.ru/20230620/vyruchka-1879261855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)