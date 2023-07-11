https://ria.ru/20230711/moskvich-1883519886.html
Росгвардия в Москве получила сто автомобилей "Москвич"
Росгвардия в Москве получила сто автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 11.07.2023
Росгвардия в Москве получила сто автомобилей "Москвич"
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии Виктор Золотов посетили городок ОМОН на улице Твардовского в Строгино, в ходе визита глава города передал... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:17
2023-07-11T14:17
2023-07-11T14:17
безопасность
москва
сергей собянин
россия
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии Виктор Золотов посетили городок ОМОН на улице Твардовского в Строгино, в ходе визита глава города передал росгвардейцам 100 автомобилей "Москвич 3". "Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и (в части - ред.) наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы: детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей, развитие нашего города. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке ее воинов. Спасибо за совместную работу, всего вам доброго", - сказал Собянин перед вручением сертификата на машины. Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, автомобили "Москвич" обеспечат эффективную работу мобильных групп реагирования столичного главка Росгвардии. Также завод "Москвич" обеспечит своевременное и качественное техническое обслуживание поставляемой техники. "Это компактный кроссовер длиной более 4,4 м, шириной 1,8 м и высотой почти 1,7 м с колесной базой свыше 2,6 м и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также камерами кругового обзора и электрическим люком", - добавили в пресс-службе. Продажи "Москвичей" стартовали в марте. Сегодня их можно купить в 25 городах России. Всего действуют 55 дилерских центров, в этом году дилерские центры должны открыться еще в 31 городе, заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864652833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Россия, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия в Москве получила сто автомобилей "Москвич"
Собянин и Золотов передали росгвардейцам ключи от ста новых автомобилей "Москвич 3"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии Виктор Золотов посетили городок ОМОН на улице Твардовского в Строгино, в ходе визита глава города передал росгвардейцам 100 автомобилей "Москвич 3".
"Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и (в части - ред.) наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы: детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей, развитие нашего города. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке ее воинов. Спасибо за совместную работу, всего вам доброго", - сказал Собянин перед вручением сертификата на машины.
Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, автомобили "Москвич" обеспечат эффективную работу мобильных групп реагирования столичного главка Росгвардии. Также завод "Москвич" обеспечит своевременное и качественное техническое обслуживание поставляемой техники.
"Это компактный кроссовер длиной более 4,4 м, шириной 1,8 м и высотой почти 1,7 м с колесной базой свыше 2,6 м и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также камерами кругового обзора и электрическим люком", - добавили в пресс-службе.
Продажи "Москвичей" стартовали в марте. Сегодня их можно купить в 25 городах России
. Всего действуют 55 дилерских центров, в этом году дилерские центры должны открыться еще в 31 городе, заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы
Гендиректор назвал гарантию автомобиля "Москвич"