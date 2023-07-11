https://ria.ru/20230711/moshenniki-1883420615.html

Россиян предостерегли от мошенников, использующих боты WhatsApp

Россиян предостерегли от мошенников, использующих боты WhatsApp - РИА Новости, 11.07.2023

Россиян предостерегли от мошенников, использующих боты WhatsApp

Мошенники стали похищать персональные данные россиян под предлогом получить быстрый заработок с помощью чат-ботов в WhatsApp, якобы созданных миллиардером... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T06:15

2023-07-11T06:15

2023-07-11T06:27

технологии

марк цукерберг

whatsapp inc.

евгений волошин

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мошенники стали похищать персональные данные россиян под предлогом получить быстрый заработок с помощью чат-ботов в WhatsApp, якобы созданных миллиардером Марком Цукербергом — гендиректором владеющей мессенджером компании Meta*, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone."В последние два месяца резко выросло количество доменов, ориентированных на кражу персональных данных через WhatsApp. Пользователям предлагают получать пассивный доход с помощью чат-бота, якобы созданного Марком Цукербергом для работы на финансовом рынке", — рассказали агентству.Страницы, где размещаются ссылки на мошеннические чат-боты, замаскированы под сайты СМИ, указали в Bi.Zone. Пик, по данным экспертов, пришелся на 19-25 июня: тогда выявили 150 новых ресурсов. Всего с начала мая аналитики нашли 252 подобных сайта. На период 19-25 июня пришлось усиление присутствия Цукерберга в медиапространстве — тогда активно обсуждался его возможный бой с другим миллиардером, Илоном Маском.Чтобы начать зарабатывать на "новом проекте от Цукерберга", злоумышленники предлагают перейти в бот в WhatsApp по ссылке, пройти там опрос и ввести свои ФИО, почту, номер телефона."После этого искусственный интеллект якобы начнет самостоятельно торговать на бирже от имени пользователя, которому останется только снимать полученные деньги. На самом же деле обещанный доступ к финансовым инструментам не предоставляется, а персональные данные отправляются к мошенникам", — отметили эксперты.По словам директора департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгения Волошина, целевая аудитория мошенников, кроме россиян — граждане Казахстана, Белоруссии, а также Польши, Турции и стран Евросоюза."Как правило, украденные данные используют для рассылок и обзвонов, в том числе от имени банковских служб безопасности или полиции", — добавил Волошин. WhatsApp* — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230616/moshenniki-1878548955.html

https://ria.ru/20230711/tsenzura-1883418063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., евгений волошин, общество