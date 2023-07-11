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Россиян предостерегли от мошенников, использующих боты WhatsApp - РИА Новости, 11.07.2023
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06:15 11.07.2023 (обновлено: 06:27 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/moshenniki-1883420615.html
Россиян предостерегли от мошенников, использующих боты WhatsApp
Россиян предостерегли от мошенников, использующих боты WhatsApp - РИА Новости, 11.07.2023
Россиян предостерегли от мошенников, использующих боты WhatsApp
Мошенники стали похищать персональные данные россиян под предлогом получить быстрый заработок с помощью чат-ботов в WhatsApp, якобы созданных миллиардером... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T06:15
2023-07-11T06:27
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
евгений волошин
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мошенники стали похищать персональные данные россиян под предлогом получить быстрый заработок с помощью чат-ботов в WhatsApp, якобы созданных миллиардером Марком Цукербергом — гендиректором владеющей мессенджером компании Meta*, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.&quot;В последние два месяца резко выросло количество доменов, ориентированных на кражу персональных данных через WhatsApp. Пользователям предлагают получать пассивный доход с помощью чат-бота, якобы созданного Марком Цукербергом для работы на финансовом рынке&quot;, — рассказали агентству.Страницы, где размещаются ссылки на мошеннические чат-боты, замаскированы под сайты СМИ, указали в Bi.Zone. Пик, по данным экспертов, пришелся на 19-25 июня: тогда выявили 150 новых ресурсов. Всего с начала мая аналитики нашли 252 подобных сайта. На период 19-25 июня пришлось усиление присутствия Цукерберга в медиапространстве — тогда активно обсуждался его возможный бой с другим миллиардером, Илоном Маском.Чтобы начать зарабатывать на "новом проекте от Цукерберга", злоумышленники предлагают перейти в бот в WhatsApp по ссылке, пройти там опрос и ввести свои ФИО, почту, номер телефона."После этого искусственный интеллект якобы начнет самостоятельно торговать на бирже от имени пользователя, которому останется только снимать полученные деньги. На самом же деле обещанный доступ к финансовым инструментам не предоставляется, а персональные данные отправляются к мошенникам", — отметили эксперты.По словам директора департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгения Волошина, целевая аудитория мошенников, кроме россиян — граждане Казахстана, Белоруссии, а также Польши, Турции и стран Евросоюза."Как правило, украденные данные используют для рассылок и обзвонов, в том числе от имени банковских служб безопасности или полиции", — добавил Волошин. WhatsApp* — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230616/moshenniki-1878548955.html
https://ria.ru/20230711/tsenzura-1883418063.html
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технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., евгений волошин, общество
Технологии, Марк Цукерберг, WhatsApp Inc., Евгений Волошин, Общество
Россиян предостерегли от мошенников, использующих боты WhatsApp

Bi.Zone: мошенники крадут данные россиян через боты WhatsApp, прикрываясь Цукербергом

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мошенники стали похищать персональные данные россиян под предлогом получить быстрый заработок с помощью чат-ботов в WhatsApp, якобы созданных миллиардером Марком Цукербергом — гендиректором владеющей мессенджером компании Meta*, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
«

"В последние два месяца резко выросло количество доменов, ориентированных на кражу персональных данных через WhatsApp. Пользователям предлагают получать пассивный доход с помощью чат-бота, якобы созданного Марком Цукербергом для работы на финансовом рынке", — рассказали агентству.

Страницы, где размещаются ссылки на мошеннические чат-боты, замаскированы под сайты СМИ, указали в Bi.Zone. Пик, по данным экспертов, пришелся на 19-25 июня: тогда выявили 150 новых ресурсов. Всего с начала мая аналитики нашли 252 подобных сайта. На период 19-25 июня пришлось усиление присутствия Цукерберга в медиапространстве — тогда активно обсуждался его возможный бой с другим миллиардером, Илоном Маском.
Чтобы начать зарабатывать на "новом проекте от Цукерберга", злоумышленники предлагают перейти в бот в WhatsApp по ссылке, пройти там опрос и ввести свои ФИО, почту, номер телефона.
"После этого искусственный интеллект якобы начнет самостоятельно торговать на бирже от имени пользователя, которому останется только снимать полученные деньги. На самом же деле обещанный доступ к финансовым инструментам не предоставляется, а персональные данные отправляются к мошенникам", — отметили эксперты.
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По словам директора департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгения Волошина, целевая аудитория мошенников, кроме россиян — граждане Казахстана, Белоруссии, а также Польши, Турции и стран Евросоюза.
"Как правило, украденные данные используют для рассылок и обзвонов, в том числе от имени банковских служб безопасности или полиции", — добавил Волошин.
WhatsApp* — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииМарк ЦукербергWhatsApp Inc.Евгений ВолошинОбщество
 
 
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