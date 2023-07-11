https://ria.ru/20230711/mezentsev-1883459348.html

Мезенцев: в СГ обеспечено равноправное взаимодействие промышленников

Мезенцев: в СГ обеспечено равноправное взаимодействие промышленников - РИА Новости, 11.07.2023

Мезенцев: в СГ обеспечено равноправное взаимодействие промышленников

В Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России обеспечено равноправное взаимодействие промышленников без необоснованной конкуренции, заявил государственный... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:47

2023-07-11T11:47

2023-07-11T11:47

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. В Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России обеспечено равноправное взаимодействие промышленников без необоснованной конкуренции, заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия – Республика Беларусь" в Екатеринбурге. "Мы достаточно долго присматривались к тому, каким должен быть равноправный диалог – в том числе, в тех конкурентных отраслях, которые на каком-то этапе, казалось, вряд ли дадут те результаты, на которые мы рассчитываем. Не столько санкционное давление, но совокупность факторов определила то, что сегодня диалог промышленников, производственников идет. Это диалог равных партнеров, без ненужной и необоснованной конкуренции друг с другом", - сказал Мезенцев. Госсекретарь напомнил о значении 28 союзных программ, которые представляют собой взаимоувязанный, сбалансированный стратегический план взаимодействия, утвержденный Высшим госсоветом Союзного государства в ноябре 2021 года. Он также подчеркнул важность такого института союзного строительства как программы СГ, которые финансируются из союзного бюджета. "У меня есть добрая возможность публично обратиться к Денису Валентиновичу (Мантуров, вице-премьер РФ – ред.) и Петру Александровичу (Пархомчик, вице-премьер Белоруссии – ред.) с запросом на представление тех предложений, которые могут быть востребованы производственниками, теми людьми, кто организует научно-исследовательские конструкторские работы по тем отраслям, которые обеспечивают конкурентоспособность и технологический суверенитет", - сказал Мезенцев. "Мы также запросили стороны – прежде всего министерства финансов – на увеличение объемов бюджета Союзного государства на следующий год. И в этом плане мы предложения ваши, как национальных госзаказчиков, предложения, которые вы рассмотрите, от производственников, от исследователей, научных центров, готовы рассмотреть в приоритетном порядке", - добавил госсекретарь СГ.

https://ria.ru/20230628/forum-1880945361.html

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белоруссия

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев