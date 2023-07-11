https://ria.ru/20230711/mezentsev-1883458341.html

Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ

Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ - РИА Новости, 11.07.2023

Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия – Республика... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:47

2023-07-11T11:47

2023-07-11T11:47

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

минск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия – Республика Беларусь" в Екатеринбурге, предложил создать университет высоких технологий СГ с размещением в Минске. "Мы понимаем, что без квалифицированных кадров мы обойтись не можем. Есть ряд совместных университетов, есть белорусско-российский университет в Могилеве, есть филиалы российских вузов – Плехановского и Социального университета – в Минске. Но нам кажется, пришло время внимательно рассмотреть предложение о создании университета высоких технологий Союзного государства с размещением его в белорусской столице", - сказал госсекретарь. Мезенцев отметил успешную практику взаимодействия, которая сложилась между Национальной академией наук Белоруссии и госкорпорацией "Роскосмос". "Мы на протяжении многих лет финансировали программы, которые обеспечили вывод (на орбиту – ред.) совместного белорусско-российского спутника по дистанционному зондированию земли с разрешением в два метра", - напомнил он. "А сегодня в рамках реализации постановления союзного правительства от марта этого года "Роскосмос" и НАН Беларуси должны подготовить предложения по созданию спутника, в последующем совместной космической группировки по дистанционному зондированию Земли (с разрешением – ред.) в районе 0,5 метров", - добавил государственный секретарь.

https://ria.ru/20230711/brend-1883456766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, минск