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Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ - РИА Новости, 11.07.2023
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Союзное государство
 
11:47 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/mezentsev-1883458341.html
Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ
Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ - РИА Новости, 11.07.2023
Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ
Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия – Республика... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:47
2023-07-11T11:47
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
минск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия – Республика Беларусь" в Екатеринбурге, предложил создать университет высоких технологий СГ с размещением в Минске. "Мы понимаем, что без квалифицированных кадров мы обойтись не можем. Есть ряд совместных университетов, есть белорусско-российский университет в Могилеве, есть филиалы российских вузов – Плехановского и Социального университета – в Минске. Но нам кажется, пришло время внимательно рассмотреть предложение о создании университета высоких технологий Союзного государства с размещением его в белорусской столице", - сказал госсекретарь. Мезенцев отметил успешную практику взаимодействия, которая сложилась между Национальной академией наук Белоруссии и госкорпорацией "Роскосмос". "Мы на протяжении многих лет финансировали программы, которые обеспечили вывод (на орбиту – ред.) совместного белорусско-российского спутника по дистанционному зондированию земли с разрешением в два метра", - напомнил он. "А сегодня в рамках реализации постановления союзного правительства от марта этого года "Роскосмос" и НАН Беларуси должны подготовить предложения по созданию спутника, в последующем совместной космической группировки по дистанционному зондированию Земли (с разрешением – ред.) в районе 0,5 метров", - добавил государственный секретарь.
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, минск
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Минск

Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия – Республика Беларусь" в Екатеринбурге, предложил создать университет высоких технологий СГ с размещением в Минске.
"Мы понимаем, что без квалифицированных кадров мы обойтись не можем. Есть ряд совместных университетов, есть белорусско-российский университет в Могилеве, есть филиалы российских вузов – Плехановского и Социального университета – в Минске. Но нам кажется, пришло время внимательно рассмотреть предложение о создании университета высоких технологий Союзного государства с размещением его в белорусской столице", - сказал госсекретарь.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Мезенцев отметил успешную практику взаимодействия, которая сложилась между Национальной академией наук Белоруссии и госкорпорацией "Роскосмос". "Мы на протяжении многих лет финансировали программы, которые обеспечили вывод (на орбиту – ред.) совместного белорусско-российского спутника по дистанционному зондированию земли с разрешением в два метра", - напомнил он.
"А сегодня в рамках реализации постановления союзного правительства от марта этого года "Роскосмос" и НАН Беларуси должны подготовить предложения по созданию спутника, в последующем совместной космической группировки по дистанционному зондированию Земли (с разрешением – ред.) в районе 0,5 метров", - добавил государственный секретарь.
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевМинск
 
 
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