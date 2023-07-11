Мезенцев предложил создать университет высоких технологий СГ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия – Республика Беларусь" в Екатеринбурге, предложил создать университет высоких технологий СГ с размещением в Минске.
"Мы понимаем, что без квалифицированных кадров мы обойтись не можем. Есть ряд совместных университетов, есть белорусско-российский университет в Могилеве, есть филиалы российских вузов – Плехановского и Социального университета – в Минске. Но нам кажется, пришло время внимательно рассмотреть предложение о создании университета высоких технологий Союзного государства с размещением его в белорусской столице", - сказал госсекретарь.
Мезенцев отметил успешную практику взаимодействия, которая сложилась между Национальной академией наук Белоруссии и госкорпорацией "Роскосмос". "Мы на протяжении многих лет финансировали программы, которые обеспечили вывод (на орбиту – ред.) совместного белорусско-российского спутника по дистанционному зондированию земли с разрешением в два метра", - напомнил он.
"А сегодня в рамках реализации постановления союзного правительства от марта этого года "Роскосмос" и НАН Беларуси должны подготовить предложения по созданию спутника, в последующем совместной космической группировки по дистанционному зондированию Земли (с разрешением – ред.) в районе 0,5 метров", - добавил государственный секретарь.