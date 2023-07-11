https://ria.ru/20230711/malayziya-1883506423.html

Российские туристы стали чаще отдыхать в Малайзии

Российские туристы стали чаще отдыхать в Малайзии - РИА Новости, 11.07.2023

Российские туристы стали чаще отдыхать в Малайзии

Россияне стали чаще отдыхать в Малайзии, объемы турпотока из РФ в это государство в Юго-Восточной Азии за первые три месяца 2023 года превысили прогнозы местных РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:20

2023-07-11T13:20

2023-07-11T13:20

туризм

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малайзия

юго-восточная азия

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

туризм

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Россияне стали чаще отдыхать в Малайзии, объемы турпотока из РФ в это государство в Юго-Восточной Азии за первые три месяца 2023 года превысили прогнозы местных властей, сообщает АТОР.Зулкифли Бин Мохамед, заместитель директора российского отделения Tourism Malaysia, указал, что уже в марте объемы турпотока из РФ достигли отметки более чем в 42 тысячи туристов, превысив тем самым прогнозные данные на этот период года – 35 тысяч россиян. Если же сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то прирост составил почти 30 процентов.Требования к отдыху в Малайзии, говорят в компании Ambotis Holidays, у туристов разные. Есть путешественники, которые хотят провести весь отпуск в одной локации, другие же предпочитают комбинировать экскурсионный отдых в Куала-Лумпуре с пляжным на острове Лангкави. Традиционно высок спрос и на комбинацию “Куала-Лумпур плюс отдых на острове Бали”.Цены на туры начинаются от 195 тысяч рублей на двоих на семь ночей в отель “четыре звезды”. Для въезда в Малайзию до 30 дней россиянам виза не нужна.

https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html

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новости - туризм, малайзия, юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм