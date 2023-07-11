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На севере Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней - РИА Новости, 11.07.2023
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03:24 11.07.2023 (обновлено: 04:18 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/livni-1883416418.html
На севере Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней
На севере Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней - РИА Новости, 11.07.2023
На севере Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней
Штормовое предупреждение объявлено из-за очень сильных дождей с грозами, ожидаемых 11-12 июля на севере Приморского края, заявили в Примгидромете. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:24
2023-07-11T04:18
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за очень сильных дождей с грозами, ожидаемых 11-12 июля на севере Приморского края, заявили в Примгидромете. "Штормовое предупреждение об опасных явлениях... В связи с влиянием активных фронтальных разделов в ближайшие 6-12 часов с сохранением на сутки 12 июля на севере Приморского края местами ожидаются сильные ливни (30 миллиметров и более за один час и менее), очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета. Синоптики отмечают, что дожди будут сопровождаться грозами, не исключен град. Ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду.
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приморский край, происшествия
Приморский край, Происшествия
На севере Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней

Примгидромет: в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней на севере

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя
Женщина под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за очень сильных дождей с грозами, ожидаемых 11-12 июля на севере Приморского края, заявили в Примгидромете.
"Штормовое предупреждение об опасных явлениях... В связи с влиянием активных фронтальных разделов в ближайшие 6-12 часов с сохранением на сутки 12 июля на севере Приморского края местами ожидаются сильные ливни (30 миллиметров и более за один час и менее), очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета.
Синоптики отмечают, что дожди будут сопровождаться грозами, не исключен град. Ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду.
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