https://ria.ru/20230711/livni-1883416418.html

На севере Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней

На севере Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней - РИА Новости, 11.07.2023

На севере Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней

Штормовое предупреждение объявлено из-за очень сильных дождей с грозами, ожидаемых 11-12 июля на севере Приморского края, заявили в Примгидромете. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T03:24

2023-07-11T03:24

2023-07-11T04:18

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за очень сильных дождей с грозами, ожидаемых 11-12 июля на севере Приморского края, заявили в Примгидромете. "Штормовое предупреждение об опасных явлениях... В связи с влиянием активных фронтальных разделов в ближайшие 6-12 часов с сохранением на сутки 12 июля на севере Приморского края местами ожидаются сильные ливни (30 миллиметров и более за один час и менее), очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета. Синоптики отмечают, что дожди будут сопровождаться грозами, не исключен град. Ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20230711/uroven-1883415431.html

приморский край

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приморский край, происшествия