https://ria.ru/20230711/kurganmashzavod-1883415995.html
"Курганмашзавод" поставил рекорд в выпуске и поставке БМП-3 и БМП-2М
"Курганмашзавод" поставил рекорд в выпуске и поставке БМП-3 и БМП-2М - РИА Новости, 11.07.2023
"Курганмашзавод" поставил рекорд в выпуске и поставке БМП-3 и БМП-2М
"Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) досрочно поставил очередную партию БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок" - в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:18
2023-07-11T03:18
2023-07-11T03:18
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) досрочно поставил очередную партию БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок" - в июне уже закрыты контракты с МО РФ со сроком исполнения в ноябре, а всего за первое полугодие 2023 года изготовлено 95% продукции от объема выработки за весь 2022 год, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "Курганмашзавод" опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне закрыты контракты с Минобороны РФ со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капитального ремонта. Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема выработки за 2022 год", - сообщили в холдинге. Кроме того, фактически за несколько месяцев 2023 года на предприятии освоили капремонт БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок". При этом, первая партия этих машин поставлена в конце июня, на месяц раньше срока в контракте, а механические модули с модернизацией под "Бережок" поставляются с апреля также с опережением графика. В холдинге, при этом, не стали уточнять точное количество выпущенных и поставленных бронемашин. В пресс-службе холдинга напомнили, что коллектив завода почти год работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых производственных участках – посменно круглосуточно.
https://ria.ru/20230628/bmp-3-1880810955.html
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безопасность, технологии, россия, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3, бмп-2м, бмп-2
Безопасность, Технологии, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех, БМП-3, БМП-2М, БМП-2
"Курганмашзавод" поставил рекорд в выпуске и поставке БМП-3 и БМП-2М
"Курганмашзавод" поставил рекорд в выпуске и поставке БМП-3 и БМП-2М "Бережок"
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) досрочно поставил очередную партию БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок" - в июне уже закрыты контракты с МО РФ со сроком исполнения в ноябре, а всего за первое полугодие 2023 года изготовлено 95% продукции от объема выработки за весь 2022 год, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов".
«
"Курганмашзавод" опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне закрыты контракты с Минобороны РФ со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капитального ремонта. Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема выработки за 2022 год", - сообщили в холдинге.
Кроме того, фактически за несколько месяцев 2023 года на предприятии освоили капремонт БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок". При этом, первая партия этих машин поставлена в конце июня, на месяц раньше срока в контракте, а механические модули с модернизацией под "Бережок" поставляются с апреля также с опережением графика.
В холдинге, при этом, не стали уточнять точное количество выпущенных и поставленных бронемашин.
В пресс-службе холдинга напомнили, что коллектив завода почти год работает шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых производственных участках – посменно круглосуточно.
Спрос на БМП-3 со стороны госзаказчиков с начала СВО вырос в разы