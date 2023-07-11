https://ria.ru/20230711/kosovo-1883465232.html

Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово

Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово - РИА Новости, 11.07.2023

Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:32

2023-07-11T11:32

2023-07-11T12:01

в мире

сербия

косово

нато

александр вучич

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово."Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Вучичем. И, конечно, я готов с ним встретиться. Мы озабочены нарастанием напряженности в Косово", - сказал он перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230708/serbiya-1882964161.html

сербия

косово

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Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, нато, александр вучич, йенс столтенберг