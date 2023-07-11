Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 11.07.2023 (обновлено: 12:01 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/kosovo-1883465232.html
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово - РИА Новости, 11.07.2023
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:32
2023-07-11T12:01
в мире
сербия
косово
нато
александр вучич
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875303695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_000178d3ffd2dc568c2de877576a68d2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово."Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Вучичем. И, конечно, я готов с ним встретиться. Мы озабочены нарастанием напряженности в Косово", - сказал он перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230708/serbiya-1882964161.html
сербия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875303695_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3fc548e970f4b144ad5229ad341bf5c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, нато, александр вучич, йенс столтенберг
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Александр Вучич, Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово

Столтенберг заявил, что готов встретиться с Вучичем для обсуждения кризиса в Косово

© AP Photo / Bojan SlavkovicСолдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово.
"Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Вучичем. И, конечно, я готов с ним встретиться. Мы озабочены нарастанием напряженности в Косово", - сказал он перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Захарова прокомментировала предложение Сербии о заседании СБ ООН по Косово
8 июля, 13:59
 
В миреСербияКосовоНАТОАлександр ВучичЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала