https://ria.ru/20230711/kosovo-1883465232.html
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово - РИА Новости, 11.07.2023
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:32
2023-07-11T11:32
2023-07-11T12:01
в мире
сербия
косово
нато
александр вучич
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово."Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Вучичем. И, конечно, я готов с ним встретиться. Мы озабочены нарастанием напряженности в Косово", - сказал он перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230708/serbiya-1882964161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, нато, александр вучич, йенс столтенберг
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Александр Вучич, Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что готов говорить с Вучичем о Косово
Столтенберг заявил, что готов встретиться с Вучичем для обсуждения кризиса в Косово