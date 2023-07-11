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Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань возросло до 39 человек

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань возросло до 39 человек - РИА Новости, 11.07.2023

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань возросло до 39 человек

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области выросло с 31 до 39 человек, из них 14 уже выздоровели, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:50

2023-07-11T16:50

2023-07-11T16:50

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

общество

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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области выросло с 31 до 39 человек, из них 14 уже выздоровели, сообщается в Telegram-канале областного минздрава. Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, а к 10 июля число заболевших выросло до 31 человека, из которых 13 лечились в больнице и семеро - амбулаторно. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям. "На сегодняшний день в селе средняя Елюзань Городищенского района зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь, из них подтвержденных в референс-лаборатории - 19 случаев. Остальные на верификации диагноза. В стационаре находятся 15 человек, на амбулаторном лечении - 10 человек. Выздоровело - 14", - говорится в сообщении. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество