https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html

Ирландский наемник раскрыл шокирующие подробности о контрнаступлении ВСУ

Ирландский наемник раскрыл шокирующие подробности о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023

Ирландский наемник раскрыл шокирующие подробности о контрнаступлении ВСУ

Иностранный наемник, участвующий в боевых действиях на стороне Киева, назвал украинское контрнаступление "ужасом" и "хаосом", подразделения украинских войск... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:04

2023-07-11T22:04

2023-07-11T22:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Иностранный наемник, участвующий в боевых действиях на стороне Киева, назвал украинское контрнаступление "ужасом" и "хаосом", подразделения украинских войск действуют без прикрытия, сообщает британский телеканал Sky News. Ирландский наемник Рис Бирн, принимавший участие в боях на запорожском направлении, в интервью телеканалу назвал ситуацию с контрнаступлением "ужасной". "На нулевой линии - это ужас. Это ужас... Это бойня... Повсюду мертвые люди... Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда идем в окопы, - это перешагивать через все трупы, которые уже там остались от предыдущих людей, которые вошли туда", - сказал Бирн. По его словам, у подразделения из 40 человек, включавшего украинцев, американцев и британцев не было прикрытия с воздуха. Кроме того, наемник отметил, что в ходе боя пара украинских танков покинула свои позиции. При этом детали, конкретное место и время происходившего не уточняются. "Бирн сказал, что у них не было прикрытия с воздуха или беспилотных летательных аппаратов, и пара украинских танков покинула свои позиции", - сообщил телеканал. Отмечается, что наемники, столкнувшись с прицельным огнем танков ВС РФ, были вынуждены звать на помощь по рации. "Среди этого хаоса спасение появилось в виде украинского пикапа", - сообщил Sky News, подытоживая слова Бирна.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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киев, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен, в мире