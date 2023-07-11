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Госдеп не исключил, что наступление Киева может длиться "месяцы" - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883539952.html
Госдеп не исключил, что наступление Киева может длиться "месяцы"
Госдеп не исключил, что наступление Киева может длиться "месяцы" - РИА Новости, 11.07.2023
Госдеп не исключил, что наступление Киева может длиться "месяцы"
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что наступление Вооруженных сил Украины, возможно, будет разворачиваться на протяжении РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:33
2023-07-11T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
энтони блинкен
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что наступление Вооруженных сил Украины, возможно, будет разворачиваться на протяжении месяцев. &quot;Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев&quot;, - отметил Блинкен.Госсекретарь признал, что ВСУ сложно наступать из-за "очень крепкой" обороны РФ. Однако, по словам Блинкена, у украинцев есть то, что им нужно для успеха. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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в мире, киев, сша, энтони блинкен, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, НАТО, Россия
Госдеп не исключил, что наступление Киева может длиться "месяцы"

Госсекретарь США Блинкен: наступление Киева может длиться много недель и даже месяцев

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что наступление Вооруженных сил Украины, возможно, будет разворачиваться на протяжении месяцев.
«

"Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев", - отметил Блинкен.

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7 июля, 08:00
Госсекретарь признал, что ВСУ сложно наступать из-за "очень крепкой" обороны РФ. Однако, по словам Блинкена, у украинцев есть то, что им нужно для успеха.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
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Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
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