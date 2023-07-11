https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883539952.html

Госдеп не исключил, что наступление Киева может длиться "месяцы"

Госдеп не исключил, что наступление Киева может длиться "месяцы" - РИА Новости, 11.07.2023

Госдеп не исключил, что наступление Киева может длиться "месяцы"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что наступление Вооруженных сил Украины, возможно, будет разворачиваться на протяжении РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:33

2023-07-11T15:33

2023-07-11T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

киев

сша

энтони блинкен

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что наступление Вооруженных сил Украины, возможно, будет разворачиваться на протяжении месяцев. "Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев", - отметил Блинкен.Госсекретарь признал, что ВСУ сложно наступать из-за "очень крепкой" обороны РФ. Однако, по словам Блинкена, у украинцев есть то, что им нужно для успеха. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, сша, энтони блинкен, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, нато, россия