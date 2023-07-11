Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/konflikt-1883632449.html
Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине
Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине
Запад игнорирует инициативы по украинскому урегулированию, исходящие от развивающихся стран, в том числе от Индонезии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:43
2023-07-11T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
индонезия
владимир зеленский
сергей лавров
киев
джоко видодо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Запад игнорирует инициативы по украинскому урегулированию, исходящие от развивающихся стран, в том числе от Индонезии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Показательно игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран. В том числе предложений президента Индонезии", - сказал министр в интервью индонезийской газете "Компас". В июне прошлого года лидер Индонезии Джоко Видодо посетил Москву, где обсудил с российским президентом Владимиром Путиным проблемы вокруг украинского урегулирования и выразил готовность "наладить общение" между лидерами России и Украины. Ранее о значимости украинского урегулирования также заявил министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто, однако киевские власти, по данным СМИ, выступили против посреднических усилий Индонезии. В противовес мирным инициативам развивающихся стран Запад намерен претворить в жизнь "формулу мира" Владимира Зеленского, отметил глава МИД РФ. Он выразил уверенность в том, что Индонезия прекрасно понимает пагубную подоплеку этой инициативы и не поддастся на лживую риторику Киева вокруг "глобального саммита мира", который готовит Украина. По словам Лаврова, "формула мира" Зеленского представляет собой "набор ультимативных требований к России", с помощью которых Киев пытается добиться выплаты репараций и организации неправомерного "судилища" над российскими властями. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести "глобальный саммит мира" на Украине. До этого Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы участие во встрече приняли как можно больше стран. В рамках "саммита мира" государства будут разрабатывать пошаговое решение проблем по каждому из пунктов "формулы мира", предложенного Зеленским. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
украина
индонезия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, индонезия, владимир зеленский, сергей лавров, киев, джоко видодо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Индонезия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Киев, Джоко Видодо
Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине

Глава МИД России Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Запад игнорирует инициативы по украинскому урегулированию, исходящие от развивающихся стран, в том числе от Индонезии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Показательно игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран. В том числе предложений президента Индонезии", - сказал министр в интервью индонезийской газете "Компас".
Град работает по позициям ВСУ у Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Они решились на это". Что говорят военные о самом горячем участке фронта
Вчера, 08:00
В июне прошлого года лидер Индонезии Джоко Видодо посетил Москву, где обсудил с российским президентом Владимиром Путиным проблемы вокруг украинского урегулирования и выразил готовность "наладить общение" между лидерами России и Украины.
Ранее о значимости украинского урегулирования также заявил министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто, однако киевские власти, по данным СМИ, выступили против посреднических усилий Индонезии.
В противовес мирным инициативам развивающихся стран Запад намерен претворить в жизнь "формулу мира" Владимира Зеленского, отметил глава МИД РФ. Он выразил уверенность в том, что Индонезия прекрасно понимает пагубную подоплеку этой инициативы и не поддастся на лживую риторику Киева вокруг "глобального саммита мира", который готовит Украина.
По словам Лаврова, "формула мира" Зеленского представляет собой "набор ультимативных требований к России", с помощью которых Киев пытается добиться выплаты репараций и организации неправомерного "судилища" над российскими властями.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести "глобальный саммит мира" на Украине. До этого Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы участие во встрече приняли как можно больше стран. В рамках "саммита мира" государства будут разрабатывать пошаговое решение проблем по каждому из пунктов "формулы мира", предложенного Зеленским.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег
7 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИндонезияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровКиевДжоко Видодо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала