https://ria.ru/20230711/konflikt-1883632449.html

Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине

Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине - РИА Новости, 11.07.2023

Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине

Запад игнорирует инициативы по украинскому урегулированию, исходящие от развивающихся стран, в том числе от Индонезии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:43

2023-07-11T22:43

2023-07-11T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

индонезия

владимир зеленский

сергей лавров

киев

джоко видодо

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Запад игнорирует инициативы по украинскому урегулированию, исходящие от развивающихся стран, в том числе от Индонезии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Показательно игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран. В том числе предложений президента Индонезии", - сказал министр в интервью индонезийской газете "Компас". В июне прошлого года лидер Индонезии Джоко Видодо посетил Москву, где обсудил с российским президентом Владимиром Путиным проблемы вокруг украинского урегулирования и выразил готовность "наладить общение" между лидерами России и Украины. Ранее о значимости украинского урегулирования также заявил министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто, однако киевские власти, по данным СМИ, выступили против посреднических усилий Индонезии. В противовес мирным инициативам развивающихся стран Запад намерен претворить в жизнь "формулу мира" Владимира Зеленского, отметил глава МИД РФ. Он выразил уверенность в том, что Индонезия прекрасно понимает пагубную подоплеку этой инициативы и не поддастся на лживую риторику Киева вокруг "глобального саммита мира", который готовит Украина. По словам Лаврова, "формула мира" Зеленского представляет собой "набор ультимативных требований к России", с помощью которых Киев пытается добиться выплаты репараций и организации неправомерного "судилища" над российскими властями. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести "глобальный саммит мира" на Украине. До этого Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы участие во встрече приняли как можно больше стран. В рамках "саммита мира" государства будут разрабатывать пошаговое решение проблем по каждому из пунктов "формулы мира", предложенного Зеленским. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.

https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

украина

индонезия

киев

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в мире, украина, индонезия, владимир зеленский, сергей лавров, киев, джоко видодо