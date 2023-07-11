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СМИ: секретная служба проинформирует конгресс о кокаине в Белом доме - РИА Новости, 11.07.2023
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09:23 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kokain-1883432318.html
СМИ: секретная служба проинформирует конгресс о кокаине в Белом доме
СМИ: секретная служба проинформирует конгресс о кокаине в Белом доме - РИА Новости, 11.07.2023
СМИ: секретная служба проинформирует конгресс о кокаине в Белом доме
Секретная служба США в четверг проинформирует конгресс по поводу обнаружения кокаина в Белом доме, сообщает портал Axios. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:23
2023-07-11T09:23
в мире
сша
джо байден
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Секретная служба США в четверг проинформирует конгресс по поводу обнаружения кокаина в Белом доме, сообщает портал Axios. "Как узнал Axios, секретная служба США проинформирует конгресс об обнаружении кокаина в Белом доме... По словам двух советников Республиканской партии, знакомых с этим планом, брифинг пройдет на уровне персонала и состоится в 10 часов утра (17.00 мск - ред.) в четверг", - сообщает портал. Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в начале июля сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря Байдена, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. За прошедшие с момента находки наркотика дни пока не удалось установить его принадлежность, более того, менялись показания о месте его обнаружения. Так, изначально источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в библиотеке, затем говорилось об официальной приемной западного крыла, а по последней информации он был найден в каморке на входе в западное крыло резиденции. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет. Однако СМИ со ссылкой на источники пишут, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Они объясняют это высокой проходимостью места, где было найдено запрещенное вещество. Бывший президент США Дональд Трамп в связи с кокаиновым инцидентом предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".
https://ria.ru/20230707/kokain-1882711296.html
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в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
СМИ: секретная служба проинформирует конгресс о кокаине в Белом доме

Axios: секретная служба США проинформирует конгресс о найденном в Белом доме кокаине

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Секретная служба США в четверг проинформирует конгресс по поводу обнаружения кокаина в Белом доме, сообщает портал Axios.
«
"Как узнал Axios, секретная служба США проинформирует конгресс об обнаружении кокаина в Белом доме... По словам двух советников Республиканской партии, знакомых с этим планом, брифинг пройдет на уровне персонала и состоится в 10 часов утра (17.00 мск - ред.) в четверг", - сообщает портал.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина
7 июля, 07:01
Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в начале июля сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря Байдена, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.
За прошедшие с момента находки наркотика дни пока не удалось установить его принадлежность, более того, менялись показания о месте его обнаружения. Так, изначально источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в библиотеке, затем говорилось об официальной приемной западного крыла, а по последней информации он был найден в каморке на входе в западное крыло резиденции.
Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет. Однако СМИ со ссылкой на источники пишут, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Они объясняют это высокой проходимостью места, где было найдено запрещенное вещество.
Бывший президент США Дональд Трамп в связи с кокаиновым инцидентом предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".
Президент Джо Байден беседует с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Предсказуемый финал. Что поможет выгнать Байдена из Белого дома
8 июля, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденХантер Байден
 
 
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