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Полиция Хельсинки ожидает акции протеста в день визита Байдена - РИА Новости, 11.07.2023
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10:35 11.07.2023 (обновлено: 11:00 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/khelsinki-1883443399.html
Полиция Хельсинки ожидает акции протеста в день визита Байдена
Полиция Хельсинки ожидает акции протеста в день визита Байдена - РИА Новости, 11.07.2023
Полиция Хельсинки ожидает акции протеста в день визита Байдена
Полицию финской столицы уведомили о двух акциях протеста в день визита президента США Джо Байдена, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:35
2023-07-11T11:00
в мире
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сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл — РИА Новости. Полицию финской столицы уведомили о двух акциях протеста в день визита президента США Джо Байдена, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. &quot;К утру вторника полиция Хельсинки была проинформирована о двух демонстрациях, которые пройдут в четверг, 13 июля, во время визита президента США Джо Байдена в Финляндию&quot;, — говорится в сообщении.Как уточняется, одно из мероприятий — выступление против политики США в целом, где ожидается около десяти участников, они же ранее выступали против вакцинации от коронавируса. Другое — акция протеста против размещения баз НАТО в Финляндии с участием примерно 60 человек.Полиция объявила о существенных ограничениях в движении автотранспорта в центре города, а также о возможных временных перекрытиях улиц.Саммит стран Северной Европы с участием Байдена пройдет в Хельсинки 13 июля.
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в мире, хельсинки, джо байден, сша, финляндия
В мире, Хельсинки, Джо Байден, США, Финляндия
Полиция Хельсинки ожидает акции протеста в день визита Байдена

YLE: полиция Хельсинки ожидает две акции протеста в день визита президента США Байдена

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГород Хельсинки
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Город Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл — РИА Новости. Полицию финской столицы уведомили о двух акциях протеста в день визита президента США Джо Байдена, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«

"К утру вторника полиция Хельсинки была проинформирована о двух демонстрациях, которые пройдут в четверг, 13 июля, во время визита президента США Джо Байдена в Финляндию", — говорится в сообщении.

Как уточняется, одно из мероприятий — выступление против политики США в целом, где ожидается около десяти участников, они же ранее выступали против вакцинации от коронавируса. Другое — акция протеста против размещения баз НАТО в Финляндии с участием примерно 60 человек.
Полиция объявила о существенных ограничениях в движении автотранспорта в центре города, а также о возможных временных перекрытиях улиц.
Саммит стран Северной Европы с участием Байдена пройдет в Хельсинки 13 июля.
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