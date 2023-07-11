https://ria.ru/20230711/khelsinki-1883443399.html

Полиция Хельсинки ожидает акции протеста в день визита Байдена

Полиция Хельсинки ожидает акции протеста в день визита Байдена - РИА Новости, 11.07.2023

Полиция Хельсинки ожидает акции протеста в день визита Байдена

Полицию финской столицы уведомили о двух акциях протеста в день визита президента США Джо Байдена, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:35

2023-07-11T10:35

2023-07-11T11:00

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл — РИА Новости. Полицию финской столицы уведомили о двух акциях протеста в день визита президента США Джо Байдена, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "К утру вторника полиция Хельсинки была проинформирована о двух демонстрациях, которые пройдут в четверг, 13 июля, во время визита президента США Джо Байдена в Финляндию", — говорится в сообщении.Как уточняется, одно из мероприятий — выступление против политики США в целом, где ожидается около десяти участников, они же ранее выступали против вакцинации от коронавируса. Другое — акция протеста против размещения баз НАТО в Финляндии с участием примерно 60 человек.Полиция объявила о существенных ограничениях в движении автотранспорта в центре города, а также о возможных временных перекрытиях улиц.Саммит стран Северной Европы с участием Байдена пройдет в Хельсинки 13 июля.

https://ria.ru/20230711/ssha-1883437299.html

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в мире, хельсинки, джо байден, сша, финляндия