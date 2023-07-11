https://ria.ru/20230711/kasta-1883566440.html
Осудивший СВО участник "Касты" перенес остановку сердца и кому
Осудивший СВО участник "Касты" перенес остановку сердца и кому - РИА Новости, 11.07.2023
Осудивший СВО участник "Касты" перенес остановку сердца и кому
Участник хип-хоп группы "Каста" Хамиль (Андрей Пасечный) сообщил на своей странице в соцсети о том, что в конце июня перенес остановку сердца и впал в кому во... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:06
2023-07-11T18:06
2023-07-11T18:06
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Участник хип-хоп группы "Каста" Хамиль (Андрей Пасечный) сообщил на своей странице в соцсети о том, что в конце июня перенес остановку сердца и впал в кому во время пробежки. "Я был на пробежке, и у меня 20 июня утром случилась остановка сердца. Спасибо всем врачам за то, что оказали эффективное лечение и спасли мне жизнь – мне провели срочное шунтирование на сердце", – написал Хамиль.По словам артиста, сейчас он проходит реабилитацию и в ближайшее время планирует вернуться к работе. "Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности", – поделился музыкант. После начала спецоперации все участники группы Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Михаил Мишенин) осудили действия российских властей по отношению к Украине. После этого исполнители перебрались за границу и продолжили выступать там.Позже рэперы заявили, что попали на родине в список запрещенных музыкантов. Но не уточнили, откуда получили такую информацию.
https://ria.ru/20220831/kasta-1813449077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
португалия, россия, украина, знаменитости, музыка, здоровье, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Португалия, Россия, Украина, Знаменитости, Музыка, Здоровье, Новости шоу-бизнеса
Осудивший СВО участник "Касты" перенес остановку сердца и кому
Участник группы "Каста" рассказал, что впал в кому во время пробежки в Португалии
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Участник хип-хоп группы "Каста" Хамиль (Андрей Пасечный) сообщил на своей странице в соцсети о том, что в конце июня перенес остановку сердца и впал в кому во время пробежки.
«
"Я был на пробежке, и у меня 20 июня утром случилась остановка сердца. Спасибо всем врачам за то, что оказали эффективное лечение и спасли мне жизнь – мне провели срочное шунтирование на сердце", – написал Хамиль.
По словам артиста, сейчас он проходит реабилитацию и в ближайшее время планирует вернуться к работе.
«
"Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности", – поделился музыкант.
После начала спецоперации все участники группы Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Михаил Мишенин) осудили действия российских властей по отношению к Украине.
После этого исполнители перебрались за границу и продолжили выступать там.
Позже рэперы заявили, что попали на родине в список запрещенных музыкантов. Но не уточнили, откуда получили такую информацию.
Группа "Каста" заявила о выступлениях на корпоративах после осуждения СВО