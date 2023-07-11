https://ria.ru/20230711/kasta-1883566440.html

Осудивший СВО участник "Касты" перенес остановку сердца и кому

Осудивший СВО участник "Касты" перенес остановку сердца и кому - РИА Новости, 11.07.2023

Осудивший СВО участник "Касты" перенес остановку сердца и кому

Участник хип-хоп группы "Каста" Хамиль (Андрей Пасечный) сообщил на своей странице в соцсети о том, что в конце июня перенес остановку сердца и впал в кому во... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:06

2023-07-11T18:06

2023-07-11T18:06

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Участник хип-хоп группы "Каста" Хамиль (Андрей Пасечный) сообщил на своей странице в соцсети о том, что в конце июня перенес остановку сердца и впал в кому во время пробежки. "Я был на пробежке, и у меня 20 июня утром случилась остановка сердца. Спасибо всем врачам за то, что оказали эффективное лечение и спасли мне жизнь – мне провели срочное шунтирование на сердце", – написал Хамиль.По словам артиста, сейчас он проходит реабилитацию и в ближайшее время планирует вернуться к работе. "Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности", – поделился музыкант. После начала спецоперации все участники группы Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Михаил Мишенин) осудили действия российских властей по отношению к Украине. После этого исполнители перебрались за границу и продолжили выступать там.Позже рэперы заявили, что попали на родине в список запрещенных музыкантов. Но не уточнили, откуда получили такую информацию.

https://ria.ru/20220831/kasta-1813449077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

португалия, россия, украина, знаменитости, музыка, здоровье, новости шоу-бизнеса