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В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве - РИА Новости, 11.07.2023
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16:20 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kamery-1883554429.html
В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве
В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве - РИА Новости, 11.07.2023
В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве
Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале предложил предоставить МВД и ФСБ... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:20
2023-07-11T16:20
безопасность
москва
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале предложил предоставить МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам, а также включить их в столичную систему "Безопасный город". "Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламент и обеспечить предоставление логина и пароля в органы внутренних дел и ФСБ от всех систем видеонаблюдения, которые устанавливаются частными владельцами в общественных местах, а также подключение их к системе "Безопасный город" города Москвы", - написал Гусев в обращениях к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергею Хлебникову. По его словам, частные камеры могли бы быть более полезны в расследовании уличных преступлений, если бы органы правопорядка имели к ним доступ онлайн. "Для этого владельцы недвижимости, магазинов и управляющие компании должны будут предоставлять правоохранителям доступ к средствам видеонаблюдения, передавая логин и пароль", - написал Гусев. Он отметил, что речь идет только о наружных средствах наблюдения, установленных в общественных зонах, а частная жизнь людей должна оставаться закрытой. Обращения опубликованы в телеграм-канале депутата.
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безопасность, москва, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Москва, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве

Депутат от эсеров Гусев предложил дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКамеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале предложил предоставить МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам, а также включить их в столичную систему "Безопасный город".
"Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламент и обеспечить предоставление логина и пароля в органы внутренних дел и ФСБ от всех систем видеонаблюдения, которые устанавливаются частными владельцами в общественных местах, а также подключение их к системе "Безопасный город" города Москвы", - написал Гусев в обращениях к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергею Хлебникову.
По его словам, частные камеры могли бы быть более полезны в расследовании уличных преступлений, если бы органы правопорядка имели к ним доступ онлайн. "Для этого владельцы недвижимости, магазинов и управляющие компании должны будут предоставлять правоохранителям доступ к средствам видеонаблюдения, передавая логин и пароль", - написал Гусев. Он отметил, что речь идет только о наружных средствах наблюдения, установленных в общественных зонах, а частная жизнь людей должна оставаться закрытой. Обращения опубликованы в телеграм-канале депутата.
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БезопасностьМоскваГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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