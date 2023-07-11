https://ria.ru/20230711/kamery-1883554429.html

В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве

В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве - РИА Новости, 11.07.2023

В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале предложил предоставить МВД и ФСБ... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:20

2023-07-11T16:20

2023-07-11T16:20

безопасность

москва

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале предложил предоставить МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам, а также включить их в столичную систему "Безопасный город". "Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламент и обеспечить предоставление логина и пароля в органы внутренних дел и ФСБ от всех систем видеонаблюдения, которые устанавливаются частными владельцами в общественных местах, а также подключение их к системе "Безопасный город" города Москвы", - написал Гусев в обращениях к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергею Хлебникову. По его словам, частные камеры могли бы быть более полезны в расследовании уличных преступлений, если бы органы правопорядка имели к ним доступ онлайн. "Для этого владельцы недвижимости, магазинов и управляющие компании должны будут предоставлять правоохранителям доступ к средствам видеонаблюдения, передавая логин и пароль", - написал Гусев. Он отметил, что речь идет только о наружных средствах наблюдения, установленных в общественных зонах, а частная жизнь людей должна оставаться закрытой. Обращения опубликованы в телеграм-канале депутата.

https://ria.ru/20230419/moskva-1866242670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, москва, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)