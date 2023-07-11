В Госдуме предложили дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве
Депутат от эсеров Гусев предложил дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКамеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале предложил предоставить МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам, а также включить их в столичную систему "Безопасный город".
"Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламент и обеспечить предоставление логина и пароля в органы внутренних дел и ФСБ от всех систем видеонаблюдения, которые устанавливаются частными владельцами в общественных местах, а также подключение их к системе "Безопасный город" города Москвы", - написал Гусев в обращениях к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергею Хлебникову.
По его словам, частные камеры могли бы быть более полезны в расследовании уличных преступлений, если бы органы правопорядка имели к ним доступ онлайн. "Для этого владельцы недвижимости, магазинов и управляющие компании должны будут предоставлять правоохранителям доступ к средствам видеонаблюдения, передавая логин и пароль", - написал Гусев. Он отметил, что речь идет только о наружных средствах наблюдения, установленных в общественных зонах, а частная жизнь людей должна оставаться закрытой. Обращения опубликованы в телеграм-канале депутата.