https://ria.ru/20230711/kadry-1883559775.html
Воробьев: привлекаем кадры для развития конструкторского бюро в Дубне
Воробьев: привлекаем кадры для развития конструкторского бюро в Дубне - РИА Новости, 11.07.2023
Воробьев: привлекаем кадры для развития конструкторского бюро в Дубне
Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", расположенное в подмосковной Дубне, продолжает выполнять гособоронзаказ, а регион тем временем РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:39
2023-07-11T16:39
2023-07-11T16:39
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", расположенное в подмосковной Дубне, продолжает выполнять гособоронзаказ, а регион тем временем помогает привлекать новые перспективные кадры в оборонную промышленность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто день и ночь трудится, чтобы выполнить гособоронзаказ. Здесь работает почти 1,5 тысячи человек – ученые, инженеры, конструкторы, операторы станков с ЧПУ… Как известно, в "оборонке" случайных людей не бывает. Здесь нужны те, кто умеет делать уникальную продукцию. Знаю, что специалисты нужны, и мы, со своей стороны, стараемся помогать привлекать кадры", - отметил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, "Радуга" активно выполняет гособоронзаказ, входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение", является одним из градообразующих для Дубны. На ней разрабатываются и совершенствуются образцы управляемых ракет классов "воздух-земля", "корабль-корабль" и "земля-земля". На предприятии регулярно проходят практику студенты университета "Дубна" и Дмитровского техникума. Благодаря такой возможности, с ноября 2022 года в бюро получили работу 35 молодых специалистов. "С 1 сентября из Университета отправятся стажироваться еще 10 операторов станков с ЧПУ и четыре электрика, а из Дмитровского техникума - три слесаря механосборочных работ, три сборщика из стеклопластика, три слесаря-ремонтника, два маляра и трое разнорабочих", — добавили в ведомстве. Предприятие помогает работникам с жильем: предоставляет квартиры в рассрочку, а также места в общежитиях.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, дубна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Дубна
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", расположенное в подмосковной Дубне, продолжает выполнять гособоронзаказ, а регион тем временем помогает привлекать новые перспективные кадры в оборонную промышленность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто день и ночь трудится, чтобы выполнить гособоронзаказ. Здесь работает почти 1,5 тысячи человек – ученые, инженеры, конструкторы, операторы станков с ЧПУ… Как известно, в "оборонке" случайных людей не бывает. Здесь нужны те, кто умеет делать уникальную продукцию. Знаю, что специалисты нужны, и мы, со своей стороны, стараемся помогать привлекать кадры", - отметил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области
.
По данным ведомства, "Радуга" активно выполняет гособоронзаказ, входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение", является одним из градообразующих для Дубны. На ней разрабатываются и совершенствуются образцы управляемых ракет классов "воздух-земля", "корабль-корабль" и "земля-земля".
На предприятии регулярно проходят практику студенты университета "Дубна" и Дмитровского техникума. Благодаря такой возможности, с ноября 2022 года в бюро получили работу 35 молодых специалистов.
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"С 1 сентября из Университета отправятся стажироваться еще 10 операторов станков с ЧПУ и четыре электрика, а из Дмитровского техникума - три слесаря механосборочных работ, три сборщика из стеклопластика, три слесаря-ремонтника, два маляра и трое разнорабочих", — добавили в ведомстве.
Предприятие помогает работникам с жильем: предоставляет квартиры в рассрочку, а также места в общежитиях.