https://ria.ru/20230711/ipoteka-1883560854.html

В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку

В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку - РИА Новости, 11.07.2023

В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку

Свыше 350 миллионов рублей получили жители Липецкой области в рамках сельской ипотеки; таким образом, она стала самым популярным инструмент госпрограммы... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:41

2023-07-11T16:41

2023-07-11T16:41

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Свыше 350 миллионов рублей получили жители Липецкой области в рамках сельской ипотеки; таким образом, она стала самым популярным инструмент госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, за 2,5 года действия этой ипотечной программы более 1,5 тысячи липецких семей смогли улучшить свои жилищные условия. "Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне", – подчеркнул Артамонов. Он отметил, что власти региона в скором времени ожидают роста количества льготных кредитов. Это объясняется тем, что принято решение об увеличении максимального размера кредита по ставке не более 3% годовых с трех до шести миллионов рублей. Кроме этого, теперь сельскую ипотеку можно будет оформить на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов, а также на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей. По словам Артамонова, в таких населенных пунктах в ускоренном темпе будет создана востребованная гражданами инфраструктура в рамках реализации стратегической инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения".

https://ria.ru/20210113/ipoteka-1592869276.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов