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В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку - РИА Новости, 11.07.2023
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Липецкая область
 
16:41 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ipoteka-1883560854.html
В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку
В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку - РИА Новости, 11.07.2023
В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку
Свыше 350 миллионов рублей получили жители Липецкой области в рамках сельской ипотеки; таким образом, она стала самым популярным инструмент госпрограммы... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:41
2023-07-11T16:41
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Свыше 350 миллионов рублей получили жители Липецкой области в рамках сельской ипотеки; таким образом, она стала самым популярным инструмент госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, за 2,5 года действия этой ипотечной программы более 1,5 тысячи липецких семей смогли улучшить свои жилищные условия. "Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне", – подчеркнул Артамонов. Он отметил, что власти региона в скором времени ожидают роста количества льготных кредитов. Это объясняется тем, что принято решение об увеличении максимального размера кредита по ставке не более 3% годовых с трех до шести миллионов рублей. Кроме этого, теперь сельскую ипотеку можно будет оформить на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов, а также на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей. По словам Артамонова, в таких населенных пунктах в ускоренном темпе будет создана востребованная гражданами инфраструктура в рамках реализации стратегической инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения".
https://ria.ru/20210113/ipoteka-1592869276.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Свыше 350 миллионов рублей получили жители Липецкой области в рамках сельской ипотеки; таким образом, она стала самым популярным инструмент госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, за 2,5 года действия этой ипотечной программы более 1,5 тысячи липецких семей смогли улучшить свои жилищные условия.
"Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне", – подчеркнул Артамонов.
Он отметил, что власти региона в скором времени ожидают роста количества льготных кредитов. Это объясняется тем, что принято решение об увеличении максимального размера кредита по ставке не более 3% годовых с трех до шести миллионов рублей. Кроме этого, теперь сельскую ипотеку можно будет оформить на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов, а также на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей.
По словам Артамонова, в таких населенных пунктах в ускоренном темпе будет создана востребованная гражданами инфраструктура в рамках реализации стратегической инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения".
Ипотека - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Более 1 млрд рублей выданы на сельскую ипотеку в Липецкой области
13 января 2021, 14:43
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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