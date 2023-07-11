https://ria.ru/20230711/investitsii-1883424119.html

Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии

Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии - РИА Новости, 11.07.2023

Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии

Российские компании могут инвестировать в развитие электроэнергетики Эфиопии, заявил РИА Новости министр промышленности Эфиопии Меляку Алебель. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:55

2023-07-11T07:55

2023-07-11T07:56

экономика

эфиопия

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Российские компании могут инвестировать в развитие электроэнергетики Эфиопии, заявил РИА Новости министр промышленности Эфиопии Меляку Алебель. По его словам, одним из приоритетов властей Эфиопии является развитие энергетической системы страны. "Для этого нам нужны дополнительные мощности за счет водной, солнечной и ветряной энергии. Мы приглашаем российских инвесторов", - сказал он на полях выставки "Иннопром-2023". Министр добавил, что вместе с вопросом выработки электричества встает вопрос об ее оптимальном распределении. "Если есть компании с надлежащим опытом, которые хотят вести бизнес с Эфиопией, то эта сфера тоже является одной из возможностей для инвестиций", - отметил Алебель.

https://ria.ru/20230629/efiopiya-1881242322.html

https://ria.ru/20230319/efiopiya-1858937396.html

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экономика, эфиопия, россия