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Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии - РИА Новости, 11.07.2023
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07:55 11.07.2023 (обновлено: 07:56 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/investitsii-1883424119.html
Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии
Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии - РИА Новости, 11.07.2023
Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии
Российские компании могут инвестировать в развитие электроэнергетики Эфиопии, заявил РИА Новости министр промышленности Эфиопии Меляку Алебель. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:55
2023-07-11T07:56
экономика
эфиопия
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Российские компании могут инвестировать в развитие электроэнергетики Эфиопии, заявил РИА Новости министр промышленности Эфиопии Меляку Алебель. По его словам, одним из приоритетов властей Эфиопии является развитие энергетической системы страны. "Для этого нам нужны дополнительные мощности за счет водной, солнечной и ветряной энергии. Мы приглашаем российских инвесторов", - сказал он на полях выставки "Иннопром-2023". Министр добавил, что вместе с вопросом выработки электричества встает вопрос об ее оптимальном распределении. "Если есть компании с надлежащим опытом, которые хотят вести бизнес с Эфиопией, то эта сфера тоже является одной из возможностей для инвестиций", - отметил Алебель.
https://ria.ru/20230629/efiopiya-1881242322.html
https://ria.ru/20230319/efiopiya-1858937396.html
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экономика, эфиопия, россия
Экономика, Эфиопия, Россия
Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии

Министр Алебель: компании из России могут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии

© AP PhotoДевушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе
Девушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo
Девушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Российские компании могут инвестировать в развитие электроэнергетики Эфиопии, заявил РИА Новости министр промышленности Эфиопии Меляку Алебель.
По его словам, одним из приоритетов властей Эфиопии является развитие энергетической системы страны.
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"Для этого нам нужны дополнительные мощности за счет водной, солнечной и ветряной энергии. Мы приглашаем российских инвесторов", - сказал он на полях выставки "Иннопром-2023".
Министр добавил, что вместе с вопросом выработки электричества встает вопрос об ее оптимальном распределении.
"Если есть компании с надлежащим опытом, которые хотят вести бизнес с Эфиопией, то эта сфера тоже является одной из возможностей для инвестиций", - отметил Алебель.
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