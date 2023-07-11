Арктический автобус и электрический кроссовер: чем удивляет "Иннопром"

"Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
"Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
Страной — партнером мероприятия в этом году стала Белоруссия.
Страной — партнером мероприятия в этом году стала Белоруссия.
На выставке представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. Среди экспонатов — арктический автобус "Урал-427701-75".
На выставке представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. Среди экспонатов — арктический автобус "Урал-427701-75".
Посетители смогут увидеть новейшую разработку переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, видеостудию для создания онлайн-контента в интерактивном формате, а также платформу для создания цифровых двойников.
Посетители смогут увидеть новейшую разработку переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, видеостудию для создания онлайн-контента в интерактивном формате, а также платформу для создания цифровых двойников.
В этом году на выставке ожидается рекордное число участников.
В этом году на выставке ожидается рекордное число участников.
Около 700 компаний представлены в зоне "Иннопрома", еще 400 — VII Российско-Китайского ЭКСПО.
Около 700 компаний представлены в зоне "Иннопрома", еще 400 — VII Российско-Китайского ЭКСПО.
Посетители смогут ознакомиться с разработками 55 отечественных компаний на национальном стенде "Сделано в России".
Посетители смогут ознакомиться с разработками 55 отечественных компаний на национальном стенде "Сделано в России".
За четыре дня участники делегации Made in Russia проведут более 200 деловых встреч.
За четыре дня участники делегации Made in Russia проведут более 200 деловых встреч.
Они обсудят перспективы промышленной кооперации и бесперебойности поставок, а также устойчивости производственных процессов.
Они обсудят перспективы промышленной кооперации и бесперебойности поставок, а также устойчивости производственных процессов.
На выставке можно увидеть и китайские разработки. На фото — электрический кроссовер Avatr II компании Changan.
На выставке можно увидеть и китайские разработки. На фото — электрический кроссовер Avatr II компании Changan.
Всего ожидается более тысячи китайских участников.
Всего ожидается более тысячи китайских участников.
Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.
Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.
Она организована Минпромторгом.
Около 80% посетителей – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.
Около 80% посетителей – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.
Для компаний выставка является отличной возможностью громко заявить о себе.
Для компаний выставка является отличной возможностью громко заявить о себе.