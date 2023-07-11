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Арктический автобус и электрический кроссовер: чем удивляет "Иннопром" - РИА Новости, 11.07.2023
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12:13 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/innoprom-2023-1883464819.html
Арктический автобус и электрический кроссовер: чем удивляет "Иннопром"
Арктический автобус и электрический кроссовер: чем удивляет "Иннопром" - РИА Новости, 11.07.2023
Арктический автобус и электрический кроссовер: чем удивляет "Иннопром"
В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром". Главное мероприятие в области индустрии и торговли — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:13
2023-07-11T12:13
фото
экономика
екатеринбург
россия
иннопром
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром". Главное мероприятие в области индустрии и торговли — в фотоленте Ria.ru.
екатеринбург
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, экономика, екатеринбург, россия, иннопром, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), белоруссия
Фото, Экономика, Екатеринбург, Россия, Иннопром, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Белоруссия

Арктический автобус и электрический кроссовер: чем удивляет "Иннопром"

Читать ria.ru в
В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром". Главное мероприятие в области индустрии и торговли — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

"Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Стенд Республики Беларусь на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

"Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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1 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Страной — партнером мероприятия в этом году стала Белоруссия.

Молодые люди в национальных костюмах на стенде Республики Беларусь на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Страной — партнером мероприятия в этом году стала Белоруссия.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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2 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На выставке представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. Среди экспонатов — арктический автобус "Урал-427701-75".

Арктический автобус Урал-427701-75 на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

На выставке представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. Среди экспонатов — арктический автобус "Урал-427701-75".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новейшую разработку переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, видеостудию для создания онлайн-контента в интерактивном формате, а также платформу для создания цифровых двойников.

Посетители на открытии международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Посетители смогут увидеть новейшую разработку переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, видеостудию для создания онлайн-контента в интерактивном формате, а также платформу для создания цифровых двойников.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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4 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В этом году на выставке ожидается рекордное число участников.

Стенд КамАЗа на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

В этом году на выставке ожидается рекордное число участников.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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5 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Около 700 компаний представлены в зоне "Иннопрома", еще 400 — VII Российско-Китайского ЭКСПО.

Стенд китайской автомобильной компании Voyah на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Около 700 компаний представлены в зоне "Иннопрома", еще 400 — VII Российско-Китайского ЭКСПО.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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6 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Посетители смогут ознакомиться с разработками 55 отечественных компаний на национальном стенде "Сделано в России".

Стенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Посетители смогут ознакомиться с разработками 55 отечественных компаний на национальном стенде "Сделано в России".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

За четыре дня участники делегации Made in Russia проведут более 200 деловых встреч.

Российский трехсекционный трамвай двухстороннего движения на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

За четыре дня участники делегации Made in Russia проведут более 200 деловых встреч.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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8 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Они обсудят перспективы промышленной кооперации и бесперебойности поставок, а также устойчивости производственных процессов.

На открытии международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Они обсудят перспективы промышленной кооперации и бесперебойности поставок, а также устойчивости производственных процессов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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9 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На выставке можно увидеть и китайские разработки. На фото — электрический кроссовер Avatr II компании Changan.

Электрический кроссовер Avatr II компании Changan на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

На выставке можно увидеть и китайские разработки. На фото — электрический кроссовер Avatr II компании Changan.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Всего ожидается более тысячи китайских участников.

Стенд китайского городского округа Муданьцзян на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Всего ожидается более тысячи китайских участников.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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11 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.

Беспилотный летательный аппарат Буревестник Национальной академии наук Беларуси на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Она организована Минпромторгом.

Троллейбус производства компании Синара – Транспортные машины на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Она организована Минпромторгом.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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13 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Около 80% посетителей – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

Электрический мотоцикл Aurus Merlon на открытии международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Около 80% посетителей – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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14 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Для компаний выставка является отличной возможностью громко заявить о себе.

Посетитель на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге

Для компаний выставка является отличной возможностью громко заявить о себе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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