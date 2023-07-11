https://ria.ru/20230711/gruziya-1883596887.html

НАТО потребовала от Грузии выполнить ПДЧ для вступления в альянс

НАТО потребовала от Грузии выполнить ПДЧ для вступления в альянс - РИА Новости, 11.07.2023

НАТО потребовала от Грузии выполнить ПДЧ для вступления в альянс

Страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству, говорится в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:40

2023-07-11T18:40

2023-07-11T19:00

в мире

грузия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе."Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью процесса, мы подтверждаем все элементы этого решения", - указывается в заявлении.

https://ria.ru/20230709/nato-1883160264.html

грузия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, нато