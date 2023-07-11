https://ria.ru/20230711/gruziya-1883596887.html
НАТО потребовала от Грузии выполнить ПДЧ для вступления в альянс
НАТО потребовала от Грузии выполнить ПДЧ для вступления в альянс - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО потребовала от Грузии выполнить ПДЧ для вступления в альянс
Страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству, говорится в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:40
2023-07-11T18:40
2023-07-11T19:00
в мире
грузия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе."Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью процесса, мы подтверждаем все элементы этого решения", - указывается в заявлении.
https://ria.ru/20230709/nato-1883160264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, нато
НАТО потребовала от Грузии выполнить ПДЧ для вступления в альянс
НАТО заявила, что Грузия имеет право вступить в альянс, но при условии выполнения ПДЧ