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Посол Украины назвал получение оружия от Германии своей главной задачей - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/germaniya-1883606362.html
Посол Украины назвал получение оружия от Германии своей главной задачей
Посол Украины назвал получение оружия от Германии своей главной задачей - РИА Новости, 11.07.2023
Посол Украины назвал получение оружия от Германии своей главной задачей
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что его задачей в качестве дипломата является получение как можно большего оружия от Германии. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:03
2023-07-11T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что его задачей в качестве дипломата является получение как можно большего оружия от Германии. "Моя работа состоит в том, что я достаю из Германии так много (оружия и поддержки иного рода - ред.), как только возможно", - заявил Макеев в онлайн-передаче издания Welt, отвечая на вопрос, не расстраивает ли его то, что Берлин старается быть сдержаннее в поддержке Украины, чем того желал бы Киев. В то же время Макеев похвалил Германию за те моменты, "когда она действует проактивно, а не сдержанно", к чему он также отнес анонсированный во вторник военный пакет помощи Киеву объемом в 700 миллионов евро. "Хватит ли этого? К сожалению, нет", - добавил он. Макеев заявил также, что не оставляет надежды на то, что Германия примет участие в коалиции по поставке Киеву истребителей. Ранее во вторник министерство обороны Германии объявило о выделении нового пакета "военной помощи" Украине, включающего в себя, в числе прочего, две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 700 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230711/evropa-1883438796.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол Украины назвал получение оружия от Германии своей главной задачей

Посол Украины Макеев назвал получение оружия от Германии главной задачей как дипломата

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что его задачей в качестве дипломата является получение как можно большего оружия от Германии.
"Моя работа состоит в том, что я достаю из Германии так много (оружия и поддержки иного рода - ред.), как только возможно", - заявил Макеев в онлайн-передаче издания Welt, отвечая на вопрос, не расстраивает ли его то, что Берлин старается быть сдержаннее в поддержке Украины, чем того желал бы Киев.
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В то же время Макеев похвалил Германию за те моменты, "когда она действует проактивно, а не сдержанно", к чему он также отнес анонсированный во вторник военный пакет помощи Киеву объемом в 700 миллионов евро. "Хватит ли этого? К сожалению, нет", - добавил он. Макеев заявил также, что не оставляет надежды на то, что Германия примет участие в коалиции по поставке Киеву истребителей.
Ранее во вторник министерство обороны Германии объявило о выделении нового пакета "военной помощи" Украине, включающего в себя, в числе прочего, две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 700 миллионов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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