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Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе - РИА Новости, 11.07.2023
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10:23 11.07.2023 (обновлено: 11:18 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/evakuatsiya-1883441685.html
Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе
Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе - РИА Новости, 11.07.2023
Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе
C подтопленных территорий в Сочи и на федеральной территории Сириус эвакуировали около 600 человек, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:23
2023-07-11T11:18
происшествия
сочи
хост (город)
алексей копайгородский
мирный
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СОЧИ, 11 июл — РИА Новости. C подтопленных территорий в Сочи и на федеральной территории Сириус эвакуировали около 600 человек, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. "В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство — с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека — это и горожане, и гости курорта. Все условия для них созданы", — написал он.Накануне власти сообщали, что из зон подтопления в Хосте и Сириусе вывезли 420 человек. Копайгородский добавил, что сейчас продолжаются подворовые обходы, оценивается ущерб, причиненный стихией.&quot;Наши мобильные группы администраций Сочи и Сириуса уже обошли почти 180 домовладений на подтопленных улицах. Помогаем жителям собрать документы для выплат по ЧС&quot;, — сказал мэр.В последние три дня на Сочи обрушились мощные ливни, выпало более месячной нормы осадков. Больше всего пострадали Хостинский и Адлерский районы, в поселке Мирный на федеральной территории Сириус затопило почти 200 придомовых территорий. В Мирном и Хостинском районе объявили режим ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20230711/livni-1883416418.html
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сочи
хост (город)
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происшествия, сочи, хост (город), алексей копайгородский, мирный
Происшествия, Сочи, Хост (город), Алексей Копайгородский, Мирный
Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе

Мэр Сочи Копайгородский: около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий

© Фото : Официальный Telegram-канал главы города Сочи Алексея КопайгородскогоЭвакуация жителей Сириуса
Эвакуация жителей Сириуса - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал главы города Сочи Алексея Копайгородского
Эвакуация жителей Сириуса
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СОЧИ, 11 июл — РИА Новости. C подтопленных территорий в Сочи и на федеральной территории Сириус эвакуировали около 600 человек, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.
"В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство — с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека — это и горожане, и гости курорта. Все условия для них созданы", — написал он.
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Накануне власти сообщали, что из зон подтопления в Хосте и Сириусе вывезли 420 человек.
Копайгородский добавил, что сейчас продолжаются подворовые обходы, оценивается ущерб, причиненный стихией.
«

"Наши мобильные группы администраций Сочи и Сириуса уже обошли почти 180 домовладений на подтопленных улицах. Помогаем жителям собрать документы для выплат по ЧС", — сказал мэр.

В последние три дня на Сочи обрушились мощные ливни, выпало более месячной нормы осадков. Больше всего пострадали Хостинский и Адлерский районы, в поселке Мирный на федеральной территории Сириус затопило почти 200 придомовых территорий. В Мирном и Хостинском районе объявили режим ЧС муниципального характера.
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