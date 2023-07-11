https://ria.ru/20230711/evakuatsiya-1883441685.html

Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе

Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе - РИА Новости, 11.07.2023

Около 600 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Сочи и Сириусе

C подтопленных территорий в Сочи и на федеральной территории Сириус эвакуировали около 600 человек, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:23

2023-07-11T10:23

2023-07-11T11:18

происшествия

сочи

хост (город)

алексей копайгородский

мирный

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СОЧИ, 11 июл — РИА Новости. C подтопленных территорий в Сочи и на федеральной территории Сириус эвакуировали около 600 человек, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. "В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство — с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека — это и горожане, и гости курорта. Все условия для них созданы", — написал он.Накануне власти сообщали, что из зон подтопления в Хосте и Сириусе вывезли 420 человек. Копайгородский добавил, что сейчас продолжаются подворовые обходы, оценивается ущерб, причиненный стихией."Наши мобильные группы администраций Сочи и Сириуса уже обошли почти 180 домовладений на подтопленных улицах. Помогаем жителям собрать документы для выплат по ЧС", — сказал мэр.В последние три дня на Сочи обрушились мощные ливни, выпало более месячной нормы осадков. Больше всего пострадали Хостинский и Адлерский районы, в поселке Мирный на федеральной территории Сириус затопило почти 200 придомовых территорий. В Мирном и Хостинском районе объявили режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20230711/livni-1883416418.html

https://ria.ru/20230710/podtoplenie-1883188873.html

сочи

хост (город)

мирный

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происшествия, сочи, хост (город), алексей копайгородский, мирный