СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз
Daily Mail: у бывшего премьера Британии Джонсона родился сын, ставший его восьмым ребенком
© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, у него родился мальчик, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на жену бывшего премьера Кэрри Джонсон.
"Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родился 5 июля в 9.15 утра (11.15 мск)", - приводит издание слова Джонсона из соцсети. Этот ребенок стал третьим для пары, однако у самого Джонсона уже есть четверо взрослых детей от бывшей супруги Марины Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторым данным, у экс-премьера есть еще один внебрачный ребенок, однако сам Джонсон это не подтверждал.
У нынешней жены Джонсона уже есть двое детей - трехлетний сын Уилфред Лоури Николас Джонсон и полуторагодовалая дочь Роми Айрис Шарлотта Джонсон.
Седьмого июля 2022 года Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс, которая продержалась до 24 октября прошлого года.