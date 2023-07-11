https://ria.ru/20230711/dzhonson-1883563101.html

СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз

СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, у него родился мальчик, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает газета Daily Mail со... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:48

2023-07-11T16:48

2023-07-11T18:31

в мире

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, у него родился мальчик, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на жену бывшего премьера Кэрри Джонсон."Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родился 5 июля в 9.15 утра (11.15 мск)", - приводит издание слова Джонсона из соцсети. Этот ребенок стал третьим для пары, однако у самого Джонсона уже есть четверо взрослых детей от бывшей супруги Марины Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторым данным, у экс-премьера есть еще один внебрачный ребенок, однако сам Джонсон это не подтверждал. У нынешней жены Джонсона уже есть двое детей - трехлетний сын Уилфред Лоури Николас Джонсон и полуторагодовалая дочь Роми Айрис Шарлотта Джонсон.Седьмого июля 2022 года Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс, которая продержалась до 24 октября прошлого года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, борис джонсон