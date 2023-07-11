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СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз - РИА Новости, 11.07.2023
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16:48 11.07.2023 (обновлено: 18:31 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/dzhonson-1883563101.html
СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз
СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз - РИА Новости, 11.07.2023
СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, у него родился мальчик, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает газета Daily Mail со... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:48
2023-07-11T18:31
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, у него родился мальчик, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на жену бывшего премьера Кэрри Джонсон."Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родился 5 июля в 9.15 утра (11.15 мск)", - приводит издание слова Джонсона из соцсети. Этот ребенок стал третьим для пары, однако у самого Джонсона уже есть четверо взрослых детей от бывшей супруги Марины Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторым данным, у экс-премьера есть еще один внебрачный ребенок, однако сам Джонсон это не подтверждал. У нынешней жены Джонсона уже есть двое детей - трехлетний сын Уилфред Лоури Николас Джонсон и полуторагодовалая дочь Роми Айрис Шарлотта Джонсон.Седьмого июля 2022 года Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс, которая продержалась до 24 октября прошлого года.
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в мире, великобритания, борис джонсон
В мире, Великобритания, Борис Джонсон
СМИ: бывший премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз

Daily Mail: у бывшего премьера Британии Джонсона родился сын, ставший его восьмым ребенком

© AP Photo / Alberto PezzaliБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, у него родился мальчик, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на жену бывшего премьера Кэрри Джонсон.
"Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родился 5 июля в 9.15 утра (11.15 мск)", - приводит издание слова Джонсона из соцсети. Этот ребенок стал третьим для пары, однако у самого Джонсона уже есть четверо взрослых детей от бывшей супруги Марины Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторым данным, у экс-премьера есть еще один внебрачный ребенок, однако сам Джонсон это не подтверждал.
У нынешней жены Джонсона уже есть двое детей - трехлетний сын Уилфред Лоури Николас Джонсон и полуторагодовалая дочь Роми Айрис Шарлотта Джонсон.
Седьмого июля 2022 года Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс, которая продержалась до 24 октября прошлого года.
 
В миреВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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