https://ria.ru/20230711/donetsk-1883519109.html

Украинские войска обстреляли школу-интернат в Донецке

Украинские войска обстреляли школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска обстреляли школу-интернат в Донецке

Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела в понедельник Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:13

2023-07-11T14:13

2023-07-11T14:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела в понедельник Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Фиксация последствий обстрела Петровского района города Донецк 10.07.2023. Зафиксированы повреждения ГОУ "Донецкая специальная школа-интернат №28" по улице Ревякина", - говорится в сообщении представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины