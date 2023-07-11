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Украинские войска обстреляли школу-интернат в Донецке
Украинские войска обстреляли школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска обстреляли школу-интернат в Донецке
Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела в понедельник Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:13
2023-07-11T14:13
2023-07-11T14:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела в понедельник Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Фиксация последствий обстрела Петровского района города Донецк 10.07.2023. Зафиксированы повреждения ГОУ "Донецкая специальная школа-интернат №28" по улице Ревякина", - говорится в сообщении представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли школу-интернат в Донецке
Представительство ДНР: школа-интернат №28 в Донецке получила повреждения при обстреле ВСУ