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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.07.2023 (обновлено: 14:07 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/donetsk-1883517435.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:06
2023-07-11T14:07
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
нато
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 11.45 и 12.20 было выпущено 11 снарядов такого же калибра в общей сложности по Кировскому району административного центра республики. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский район - в юго-западной. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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происшествия, донецк, нато, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по двум районам Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
В 11.45 и 12.20 было выпущено 11 снарядов такого же калибра в общей сложности по Кировскому району административного центра республики.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский район - в юго-западной.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 июля, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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