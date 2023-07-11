Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по двум районам Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
В 11.45 и 12.20 было выпущено 11 снарядов такого же калибра в общей сложности по Кировскому району административного центра республики.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский район - в юго-западной.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.