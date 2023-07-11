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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 11.25 выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:41
2023-07-11T11:41
2023-07-11T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Через пять минут украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район до этого подвергся обстрелу в 9.15, по нему было также выпущено пять снарядов из "натовской" артиллерии. Через пять минут обстрелу подверглась Макеевка, по которой украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по двум районам Донецка
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости.
Украинские войска в 11.25 выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Через пять минут украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район до этого подвергся обстрелу в 9.15, по нему было также выпущено пять снарядов из "натовской" артиллерии. Через пять минут обстрелу подверглась Макеевка, по которой украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.