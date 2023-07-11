https://ria.ru/20230711/donetsk-1883467493.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 11.25 выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:41

2023-07-11T11:41

2023-07-11T11:58

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Через пять минут украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район до этого подвергся обстрелу в 9.15, по нему было также выпущено пять снарядов из "натовской" артиллерии. Через пять минут обстрелу подверглась Макеевка, по которой украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика