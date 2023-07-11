https://ria.ru/20230711/donbass-1883582079.html

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 20 минут выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:48

2023-07-11T17:48

2023-07-11T17:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 – населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Через пять минут ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности десять снарядов из натовской артиллерии. О последствиях не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230711/obstrel-1883579258.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика