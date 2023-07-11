https://ria.ru/20230711/donbass-1883582079.html
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 20 минут выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:48
2023-07-11T17:48
2023-07-11T17:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 – населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Через пять минут ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности десять снарядов из натовской артиллерии. О последствиях не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883579258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 31 натовский снаряд по Донецку и Ясиноватой
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости.
Украинские войска за 20 минут выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 – населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Через пять минут ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности десять снарядов из натовской артиллерии. О последствиях не сообщается.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города.
Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.