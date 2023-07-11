Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска с 04.15 по 07.00 обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 21 снаряд калибром 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 04.45 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.