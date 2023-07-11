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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:23 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/donbass-1883426160.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска с 04.15 по 07.00 обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 21 снаряд калибром 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:23
2023-07-11T08:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска с 04.15 по 07.00 обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 21 снаряд калибром 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 04.45 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
макеевка
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска с 04.15 по 07.00 обстреляли два района Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 21 снаряд калибром 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 04.45 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
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Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 июля, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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