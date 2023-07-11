https://ria.ru/20230711/dobrovoltsy-1883590946.html

Шойгу выделил добровольческие подразделения на Донецком направлении

Шойгу выделил добровольческие подразделения на Донецком направлении - РИА Новости, 11.07.2023

Шойгу выделил добровольческие подразделения на Донецком направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил добровольческие подразделения на донецком направлении: "очень достойные, очень мотивированные и очень... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:15

2023-07-11T18:15

2023-07-11T18:25

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил добровольческие подразделения на донецком направлении: "очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные"."На донецком направлении … Наши добровольческие подразделения, - про них можно отдельно говорить. Эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные", - сказал Шойгу журналистам.Он добавил, что все добровольцы на всех направлениях - Херсонском, Южнодонецком и Артемовском "везде воюют очень и очень достойно".

https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей шойгу, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр