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Шойгу выделил добровольческие подразделения на Донецком направлении - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 11.07.2023 (обновлено: 18:25 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/dobrovoltsy-1883590946.html
Шойгу выделил добровольческие подразделения на Донецком направлении
Шойгу выделил добровольческие подразделения на Донецком направлении - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу выделил добровольческие подразделения на Донецком направлении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил добровольческие подразделения на донецком направлении: "очень достойные, очень мотивированные и очень... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:15
2023-07-11T18:25
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил добровольческие подразделения на донецком направлении: "очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные"."На донецком направлении … Наши добровольческие подразделения, - про них можно отдельно говорить. Эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные", - сказал Шойгу журналистам.Он добавил, что все добровольцы на всех направлениях - Херсонском, Южнодонецком и Артемовском "везде воюют очень и очень достойно".
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сергей шойгу, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу выделил добровольческие подразделения на Донецком направлении

Шойгу назвал добровольческие подразделения на Донецком направлении очень достойными

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил добровольческие подразделения на донецком направлении: "очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные".
"На донецком направлении … Наши добровольческие подразделения, - про них можно отдельно говорить. Эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные", - сказал Шойгу журналистам.
Он добавил, что все добровольцы на всех направлениях - Херсонском, Южнодонецком и Артемовском "везде воюют очень и очень достойно".
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуБезопасностьРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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