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Дания и ФРГ не передали данных о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 11.07.2023
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22:37 11.07.2023 (обновлено: 23:41 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/diversiya-1883631788.html
Дания и ФРГ не передали данных о расследовании подрыва "Северных потоков"
Дания и ФРГ не передали данных о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 11.07.2023
Дания и ФРГ не передали данных о расследовании подрыва "Северных потоков"
Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг утверждения ФРГ, Швеции и Дании о том, что они якобы информировали Россию о ходе их расследований диверсии на... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:37
2023-07-11T23:41
в мире
дания
швеция
германия
россия
василий небензя
оон
северный поток
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг утверждения ФРГ, Швеции и Дании о том, что они якобы информировали Россию о ходе их расследований диверсии на "Северных потоках", заявив, что их письмо напоминает отписку."Никакой информации о ходе расследования у Совета безопасности и в целом у международного сообщества не было до вчерашнего дня. Немецкие, датские, шведские власти упорно не предоставляли никакой вразумительной реакции на наши запросы и обращения", - сказал Небензя.По его словам, распространенное накануне письмо Дании, Швеции и ФРГ "очень напоминает отписку и не может заменить их полноценный брифинг для членов Совбеза".Как указал Небензя, в письме повторяется "ложный тезис о том, что Россия якобы была проинформирована о ходе расследования".Осуществить диверсию на трубопроводах "Северного потока" без участия или прикрытия государственного субъекта было невозможно", также заявил он.Как указал Небензя, заявления в ходе заседания Совбеза независимых журналистов-расследователей Брайса Грина и Джеффри Бродского подтверждают версию "о том, что осуществить это преступления без прямого участия или хотя бы прикрытия государственного субъекта было попросту невозможно".
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в мире, дания, швеция, германия, россия, василий небензя, оон, северный поток
В мире, Дания, Швеция, Германия, Россия, Василий Небензя, ООН, Северный поток
Дания и ФРГ не передали данных о расследовании подрыва "Северных потоков"

Небензя: Дания, ФРГ и Швеция не передали данные о расследовании подрыва "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг утверждения ФРГ, Швеции и Дании о том, что они якобы информировали Россию о ходе их расследований диверсии на "Северных потоках", заявив, что их письмо напоминает отписку.
"Никакой информации о ходе расследования у Совета безопасности и в целом у международного сообщества не было до вчерашнего дня. Немецкие, датские, шведские власти упорно не предоставляли никакой вразумительной реакции на наши запросы и обращения", - сказал Небензя.
По его словам, распространенное накануне письмо Дании, Швеции и ФРГ "очень напоминает отписку и не может заменить их полноценный брифинг для членов Совбеза".
Как указал Небензя, в письме повторяется "ложный тезис о том, что Россия якобы была проинформирована о ходе расследования".
Осуществить диверсию на трубопроводах "Северного потока" без участия или прикрытия государственного субъекта было невозможно", также заявил он.
Как указал Небензя, заявления в ходе заседания Совбеза независимых журналистов-расследователей Брайса Грина и Джеффри Бродского подтверждают версию "о том, что осуществить это преступления без прямого участия или хотя бы прикрытия государственного субъекта было попросту невозможно".
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В миреДанияШвецияГерманияРоссияВасилий НебензяООНСеверный поток
 
 
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