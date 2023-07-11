https://ria.ru/20230711/diversiya-1883631788.html

Дания и ФРГ не передали данных о расследовании подрыва "Северных потоков"

Дания и ФРГ не передали данных о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 11.07.2023

Дания и ФРГ не передали данных о расследовании подрыва "Северных потоков"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг утверждения ФРГ, Швеции и Дании о том, что они якобы информировали Россию о ходе их расследований диверсии на... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:37

2023-07-11T22:37

2023-07-11T23:41

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василий небензя

оон

северный поток

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ООН, 11 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг утверждения ФРГ, Швеции и Дании о том, что они якобы информировали Россию о ходе их расследований диверсии на "Северных потоках", заявив, что их письмо напоминает отписку."Никакой информации о ходе расследования у Совета безопасности и в целом у международного сообщества не было до вчерашнего дня. Немецкие, датские, шведские власти упорно не предоставляли никакой вразумительной реакции на наши запросы и обращения", - сказал Небензя.По его словам, распространенное накануне письмо Дании, Швеции и ФРГ "очень напоминает отписку и не может заменить их полноценный брифинг для членов Совбеза".Как указал Небензя, в письме повторяется "ложный тезис о том, что Россия якобы была проинформирована о ходе расследования".Осуществить диверсию на трубопроводах "Северного потока" без участия или прикрытия государственного субъекта было невозможно", также заявил он.Как указал Небензя, заявления в ходе заседания Совбеза независимых журналистов-расследователей Брайса Грина и Джеффри Бродского подтверждают версию "о том, что осуществить это преступления без прямого участия или хотя бы прикрытия государственного субъекта было попросту невозможно".

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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в мире, дания, швеция, германия, россия, василий небензя, оон, северный поток