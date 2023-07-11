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Более 16 тысяч сельских жителей Подмосковья доставили на диспансеризацию
Более 16 тысяч сельских жителей Подмосковья доставили на диспансеризацию - РИА Новости, 11.07.2023
Более 16 тысяч сельских жителей Подмосковья доставили на диспансеризацию
В Московской области с начала текущего года более 16 тысяч жителей доставили из сельской местности на диспансеризацию, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:39
2023-07-11T17:39
2023-07-11T17:39
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года более 16 тысяч жителей доставили из сельской местности на диспансеризацию, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. По информации пресс-службы, пожилые жители Подмосковья из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в медицинские учреждения региона. Такая услуга стала возможна благодаря реализации в регионе национального проекта "Демография". Главные условия - возраст пенсионера 65 плюс и проживание в сельской местности. "С начала года такой услугой воспользовались более 16 тысяч пожилых жителей Подмосковья. Это очень удобно, ведь пенсионера забирают из родного населенного пункта и привозят обратно. Для инвалидов на креслах-колясках транспорт предоставляется с подъемным устройством", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Как отмечает пресс-служба, в процессе поездки специалист проводит консультации по мерам соцподдержки для льготников и подробно отвечает на различные вопросы социальной направленности. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в поликлинику, либо в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье), нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Нацпроекты
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года более 16 тысяч жителей доставили из сельской местности на диспансеризацию, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
По информации пресс-службы, пожилые жители Подмосковья
из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в медицинские учреждения региона. Такая услуга стала возможна благодаря реализации в регионе национального проекта "Демография". Главные условия - возраст пенсионера 65 плюс и проживание в сельской местности.
"С начала года такой услугой воспользовались более 16 тысяч пожилых жителей Подмосковья. Это очень удобно, ведь пенсионера забирают из родного населенного пункта и привозят обратно. Для инвалидов на креслах-колясках транспорт предоставляется с подъемным устройством", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отмечает пресс-служба, в процессе поездки специалист проводит консультации по мерам соцподдержки для льготников и подробно отвечает на различные вопросы социальной направленности. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в поликлинику, либо в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.
Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года