https://ria.ru/20230711/dispanserizatsiya-1883575698.html

Более 16 тысяч сельских жителей Подмосковья доставили на диспансеризацию

Более 16 тысяч сельских жителей Подмосковья доставили на диспансеризацию - РИА Новости, 11.07.2023

Более 16 тысяч сельских жителей Подмосковья доставили на диспансеризацию

В Московской области с начала текущего года более 16 тысяч жителей доставили из сельской местности на диспансеризацию, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:39

2023-07-11T17:39

2023-07-11T17:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года более 16 тысяч жителей доставили из сельской местности на диспансеризацию, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. По информации пресс-службы, пожилые жители Подмосковья из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в медицинские учреждения региона. Такая услуга стала возможна благодаря реализации в регионе национального проекта "Демография". Главные условия - возраст пенсионера 65 плюс и проживание в сельской местности. "С начала года такой услугой воспользовались более 16 тысяч пожилых жителей Подмосковья. Это очень удобно, ведь пенсионера забирают из родного населенного пункта и привозят обратно. Для инвалидов на креслах-колясках транспорт предоставляется с подъемным устройством", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Как отмечает пресс-служба, в процессе поездки специалист проводит консультации по мерам соцподдержки для льготников и подробно отвечает на различные вопросы социальной направленности. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в поликлинику, либо в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.

https://ria.ru/20230321/dispanserizatsiya-1859613874.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), нацпроекты