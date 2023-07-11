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Суд оштрафовал Discord за порнографические картинки с несовершеннолетними - РИА Новости, 11.07.2023
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13:48 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/discord-1883512770.html
Суд оштрафовал Discord за порнографические картинки с несовершеннолетними
Суд оштрафовал Discord за порнографические картинки с несовершеннолетними - РИА Новости, 11.07.2023
Суд оштрафовал Discord за порнографические картинки с несовершеннолетними
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей мессенджер Discord за неудаление порнографических изображений с... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:48
2023-07-11T13:48
происшествия
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей мессенджер Discord за неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Discord Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол был составлен за неудаление изображений порнографического характера с несовершеннолетними и малолетними. Представитель компании заявил, что Discord принимает все меры для удаления подобных материалов и что в данном случае не успел сделать это за 24 часа, так как Роскомнадзор слал уведомления не на ту почту. Discord — это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии.
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РИА Новости
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происшествия, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал Discord за порнографические картинки с несовершеннолетними

Суд оштрафовал Discord на шесть миллионов рублей за неудаление порно с несовершеннолетними

© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord на конференции разработчиков игр
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Стенд Discord на конференции разработчиков игр. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей мессенджер Discord за неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Discord Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен за неудаление изображений порнографического характера с несовершеннолетними и малолетними. Представитель компании заявил, что Discord принимает все меры для удаления подобных материалов и что в данном случае не успел сделать это за 24 часа, так как Роскомнадзор слал уведомления не на ту почту.
Discord — это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии.
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